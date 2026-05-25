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    首頁 > 社會

    數位賭盤與深偽假訊息成選舉新挑戰 新竹檢方強化跨機關合作

    2026/05/25 12:13 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天由檢察長柯宜汾率同分區督導主任檢察官，邀集新竹地區警察、政風、調查及移民等機關代表共同揭牌。 （記者廖雪茹攝）

    新竹地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天由檢察長柯宜汾率同分區督導主任檢察官，邀集新竹地區警察、政風、調查及移民等機關代表共同揭牌。 （記者廖雪茹攝）

    距離年底9合1選舉只剩半年，新竹地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天揭牌，檢察長柯宜汾表示，地方型選舉除傳統賄選及暴力介入風險外，更面臨選舉賭盤數位化、虛擬貨幣金流、AI深偽影音及假訊息快速傳播等新型態不法行為等新挑戰，檢方將強化跨機關情資整合與查緝機制，杜絕妨害選舉不法行為及境外勢力介選。

    揭牌儀式今天上午由檢察長柯宜汾率同分區督導主任檢察官，邀集新竹地區警察、政風、調查及移民等機關代表出席，正式展開選舉查察工作，全面查賄、制暴及防制非法介選。

    柯宜汾表示，今年地方公職人員選舉參選層級多、候選人眾，地方型選舉特性明顯；除傳統賄選及暴力介入風險外，新型態不法行為也使選舉查察工作面臨新的挑戰。將積極防制各類妨害選舉不法行為及境外勢力介選，同時結合各機關持續推動反賄選宣導，號召民眾共同反賄選，維護乾淨、公平的選舉環境。

    新竹地檢署提醒，民眾如掌握賄選、選舉賭盤或境外勢力介選等情資，請立即向該署提出檢舉，可撥打免付費檢舉專線0800-024-099（撥通後請按4）或撥打（03）6677944，也可透過電子郵件（scc_election@mail.moj.gov.tw ）及檢舉妨害選舉逗陣Line官方帳號（ Line ID：@417kolno ）提供相關情資。

    檢舉賄選及選舉賭盤案件，最高獎金500萬元；檢舉境外勢力介選案件，最高獎金2000萬元。檢方對檢舉人身分均將嚴予保密，期盼全民共同反制妨害選舉不法行為，維護選舉公正與民主法治。

    新竹地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天揭牌，正式展開選舉查察工作，全面查賄、制暴及防制非法介選。（記者廖雪茹攝）

    新竹地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天揭牌，正式展開選舉查察工作，全面查賄、制暴及防制非法介選。（記者廖雪茹攝）

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