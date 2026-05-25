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    首頁 > 社會

    移工違規遇攔查拔腿就跑 逾期居留還持假證被送辦

    2026/05/25 12:06 記者吳仁捷／新北報導
    三重警分局員警當街發現外勞騎機車違規，當場攔查圍捕。（記者吳仁捷翻攝）

    三重警分局員警當街發現外勞騎機車違規，當場攔查圍捕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重警方巡邏發現一名移工騎機車違規右轉，警方上前攔車，未料兩人棄車拔腿就跑，警方當街追捕，跑了數百米，逮獲黎姓及范姓移工，赫見黎男、范男兩人都是失聯移工（逾期居留），但黎嫌還持有變造的台灣居留證，當場人贓俱獲，將黎男依偽造文書罪及違反入出國及移民法，將范男依涉嫌違反入出國及移民法送辦，送往外國人收容所等待法辦、遣返。

    據了解，這起查緝逃逸外勞案發生在24日下午6時許，當時三重派出所警員郭政昌、林玠岑巡邏途經新北市三重區正義南路與光興街口，發現黎男駕駛普重機車，載送後座乘客范男違規紅燈右轉，警方當場依規定將其攔停。

    但32歲黎男見狀，棄車與後座乘客范男立即逃逸，經警員追捕200餘公尺，在正義南路45巷口將兩人攔停管束，帶返派出所，經查黎男持有偽造台灣居留證1張，身分為失聯移工（逾期居留）；范男則為逾期停留外僑。

    警方將黎男及范男兩人帶返派出所後，通知專勤隊協助查驗身分，專勤隊一查，確認黎男所持居留證為偽造，警方將兩人送辦，轉送移民署等待遣返。

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