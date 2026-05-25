決戰九合一！檢舉「這件事」最高2千萬獎金 最高檢：身分絕對保密

左起分別為高檢署檢察長張斗輝、法務部長鄭銘謙、最高檢代理總長徐錫祥、最高檢主任檢察官呂文忠。（記者劉詠韻攝）

最高檢察署今成立「查察妨害選舉督導小組」，全面啟動九合一選舉查察作業。法務部長鄭銘謙表示，本次選舉參選人數眾多、競爭激烈，是歷來最嚴峻查察考驗，已整合檢廉調等跨機關戰力並提出查察綱領，並透過修法強化AI深偽與假訊息查處機制，為鼓勵全民參與查賄，法務部同步祭出最高千萬元檢舉獎金，境外介選與賭盤亦設有高額獎勵。

最高檢代理總長徐錫祥則強調，根據自己過去多次參與地方選舉查察的豐富經驗指出，九合一地方選舉因為戰場一直延伸到最基層，組織盤根錯節，因此「極容易產生結構性的賄選」。此外，地下賭盤介入選舉衍生出的不法金流、近期氾濫的生成式AI與聲軌深偽假訊息、以及境外勢力介選，都是干擾選舉公平的四大挑戰。

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徐錫祥指出，針對此次選舉面臨的四大挑戰，檢方已擬定四大查察重心。首先，面對地方型態複雜的賄選問題，將要求各地檢署依據地方特性，擬定精準抓賄策略，並借重各地方檢察首長對轄區結構與選情生態的熟悉度，加強查緝；至於選舉賭盤部分，則將結合傳統情資與高科技偵防手段，持續向上溯源、追查幕後資金流向，防堵不法資金介入選舉，影響投票公平性。

因應生成式AI、深偽影音及假訊息快速擴散，徐錫祥說，最高檢近期將召開專案會議，建立一套迅速、即時的標準作業流程（SOP），讓基層查察機關能第一時間快速處理相關案件。針對境外勢力介選部分，檢方也將深入分析人流、金流、資訊流，精準區分正常民間交流與違法介選行為，避免因執法過當引發社會誤解。

為鼓勵全民共同監督選舉，法務部與最高檢此次也祭出高額檢舉獎金，選舉賭盤案件最高500萬元；賄選案件最高更達1000萬元；其中涉外、境外勢力介選案件最高可獲2000萬元獎金，呼籲民眾若發現不法情事，可撥打0800-024-099後按4檢舉，檢方將嚴格保密檢舉人身分，共同維護乾淨、公平的選舉環境。

左起分別為高檢署檢察長張斗輝、法務部長鄭銘謙、最高檢代理總長徐錫祥、最高檢主任檢察官呂文忠。（記者劉詠韻攝）

最高檢代理總長徐錫祥。（記者劉詠韻攝）

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