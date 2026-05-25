全國同步查緝毒駕 新北首日查獲29件

新北市警察局於全國大取締毒駕雷霆專案首日，於新莊、中和、金山等地查獲29件毒駕；圖為員警取締。（記者吳仁捷翻攝）

全國毒駕肇事不斷，新北市中和更傳出一對姊妹死傷悲劇，新北市政府、警察局遏止毒駕危害，24日起配合警政署「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，展開三天的雷霆專案掃蕩毒駕，首日新北市新莊、板橋、海山、新莊、中和、樹林及金山等分局，共查獲29件毒駕，即時在道路第一線攔截毒害風險，守護民眾安全，象徵新北警方全力向毒駕宣戰。

新北市警察局長方仰寧強調，中和毒駕憾事，造成無辜民眾傷亡，好好一個家庭被無形的撕裂，他感同身受，無比痛心與憤怒！警方對毒駕對危害執法，態度和決心與市長、署長一致，絕對零容忍；新北警方決心讓毒駕者上路就被員警攔查取締，不造成傷亡遺憾，新北警全面鐵腕查緝，壓制所有犯罪，運用科技設備及精準執法方式，用最強硬的手段全力壓制毒駕（毒品）犯罪，用堅定守護的決心守護道路交通安全，並以實際執法行動捍衛新北市民安全！

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新北市警察局刑大大隊長黃國書說，配合警政署「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，落實「毒駕零容忍」，對掃蕩毒品、遏止毒駕刻不容緩，目前以強化查緝毒駕、打擊喪屍煙毒兩大主軸進行，將強力展開擴大毒駕臨檢及溯源查緝行動，針對高風險時段、路段及毒品上游來源全力壓制，新北市警方今年起迄24日，共計查獲毒品「依托咪酯」案件1339件，破獲72處「依托咪酯」毒品分裝場。

新北市警察局副局長林武宏表示，新北警方配合警政署專案，也自辦強化查毒駕、緝毒專案，除從即日起，執行毒駕雷霆專案大取締到26日，針對轄內易發生毒駕的重點路段及時段，全面提升路檢攔查密度，包含夜間及凌晨高風險時段；主要幹道、橋樑及交流道周邊；特定營業場所周邊道路；結合酒駕臨檢勤務，同步實施「毒品快速篩檢」，發現駕駛有毒駕嫌疑，依法移送偵辦。

5月27日起到6月17日為三週的專案執法期，打擊毒駕犯罪，全面鎖定「依托咪酯類（喪屍煙毒）」強勢執法取締，針對毒品分裝場、販賣及持有毒煙彈加強查緝追溯源頭，讓毒駕等毒品犯罪澈底「溯源斷根」。

6月18日起到8月底，則規劃道路安全期，結合暑期青春專案（取締毒駕納入重點），並參照各轄區特性在重點路段持續強力攔查，阻斷毒駕危害。

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新北市警察局於全國大取締毒駕雷霆專案首日，於新莊、中和、金山等地查獲29件毒駕；圖為查獲新莊女子涉毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

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