警破獲依託咪酯分裝場 送「貨」員衝撞警車企圖逃逸3警負傷逮人

警方將蔡男壓制在地，控制在附近土地公廟旁。（記者吳昇儒翻攝）

基隆警方近日掌握情資，位於安樂區某民宅，涉有依託咪酯分裝場，前日持搜索票前往查緝，逮捕賴女等3人。偵辦人員在場看見一輛違規車抵達後，想要逃離現場，被攔下查後，一度企圖衝撞警車。警方破窗逮人，並在車內起出依託咪酯粉末及煙彈，其唾篩結果呈毒品陽性反應。警詢後，毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局大武崙派出所日前接獲情資，位於安和一街某處民宅疑似有依託咪酯混合分裝場，隨即鎖定29歲賴姓女子等3人，前日持搜索票執行查緝行動，進入屋內控制住賴女、42歲沈男及28歲黃男等3人。

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據悉，偵辦人員進入屋內時，發現桌上有依託咪酯粉末、煙油、空煙彈及攪拌棒、磅秤等物品，儼然是毒品混合分裝場。

未料，警方偵辦期間，突然有一輛酒駕遭註銷牌照車輛抵達現場，引發專案小組人員關注。32歲蔡姓駕駛面對警方盤查，拒絕配合，更企圖衝撞警車逃逸。

警方見狀立即採取破窗及噴灑辣椒水，蔡男下車後積極反抗，攻擊員警，警方也拿出警棍回擊，過程中造成3名警員受傷；經多次圍捕後，利用優勢警力將蔡男逮捕。

警方也在車內起出，依託咪酯粉末及空的電子煙彈，疑似要送貨到分裝場，詳情仍須進一步釐清。蔡男經毒品唾篩後，結果呈毒品陽性反應，疑有毒駕情形，也一併送辦。

警詢後，依毒品危害防制條例、公共危險及妨礙公務等罪，將賴女等4人移送基隆地檢署偵辦。

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警方將蔡男上銬，帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

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