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    首頁 > 社會

    24歲男滯洪池脫光光裸泳！法官判罰5000元

    2026/05/25 11:21 記者顏宏駿／彰化報導
    黃男全裸下到滯洪池游泳，法官判罰5000元。（民眾提供）

    黃男全裸下到滯洪池游泳，法官判罰5000元。（民眾提供）

    去年7月8日彰化出現超大豪雨，員林龍燈公園滯洪池暴漲，24歲黃男把滯洪池當游泳池，全身赤裸跳水游泳，事後遭警方依妨害風化罪送辦，該案經彰化地院審理，法官基於四大理由判他罰金5000元。

    這四大理由分別是，輕忽他人觀感，貿然在公園滯洪池、籃球場裸露全身，讓不特定多數人可能被迫接受此類具有性意涵的行為，考量被告裸露的時間不長，周圍群眾不多，所生損害尚非嚴重，基於行為罪責，做出判決。

    法官另考量，被告年紀尚輕，難免較為衝動，依其知識程度、家庭生活狀況，於偵查中請求從輕量刑之意見，其次被告犯後坦承全部犯行，犯後態度尚可，此前也無公然猥褻之前科，因此判罰5000元。

    黃男裸泳當天，彰化整天雷雨交加，許多人家園、農田淹大水，黃男和朋友開車兜風，來到龍燈公園滯洪池邊，見滯洪池溢滿，便脫光衣服，走到池邊一躍而下游泳，岸邊朋友大笑並用手機拍攝，黃男游到龍燈公園的籃球架攀上球框表演拉吊，站上籃框處跳水游到另一端，全程被拍下並PO到網路，結果引發軒然大波。

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