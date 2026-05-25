長榮航前駐中國代表淪共諜！刺探直航資料未遂 判刑6月定讞

長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於2012年至2014年間，為中國情治單位向行政院陸委會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄被拒絕。（資料照）

長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，於2012年至2014年間，被中國情治單位吸收，向行政院陸委會一名官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄對方，但被拒而未遂；高檢署依違反國家安全法、貪污罪之行賄等罪起訴，高等法院今年1月宣判，依行求賄賂等罪判6月有期徒刑，不得易科罰金，但可聲請易服社會勞動，並宣告褫奪公權1年、沒收賄款3萬元人民幣；喬上訴，最高法院認為高院判決無違誤，維持原判定讞。

判決指出，喬思齊於2012年至2014年間，擔任長榮航空駐中國代表期間，被中國情治單位吸收，向陸委會一名官員刺探、蒐集關於兩岸直航的委外研究案資料，並試圖為中國情治單位轉交10萬元新台幣現金賄賂作為酬謝，但該官員予以拒絕，未能得逞。

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調查局國安站獲報，報請高檢署指揮偵辦，檢方偵辦後，去年10月依違反國家安全法之「為中國刺探、蒐集公務應秘密文書」、「發展組織未遂」罪，以及貪污罪之「對公務員違背職務行為行求賄賂」3罪起訴喬男。因涉國安法，一審由高等法院審理。

高院審理後認定，喬男明知楊姓官員為陸委會官員，可接觸中國政策研究及綜合規劃、中國情勢研判等機密事項，喬亦明知中國中共政權是敵對勢力，不得為其刺探、蒐集公務應秘密文書或發展組織，卻仍協助中國發展情蒐及滲透等任務。

合議庭考量，喬男偵查、審理時均已坦白承認犯行，且楊姓官員警覺而拒絕其刺探，犯行未遂，未對國家安全造成實害，量處6月有期徒刑，不得易科罰金，但得易服社會勞動，褫奪公權1年，沒收人民幣賄款。最高法院維持原判定讞。

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