早起阿北逆向騎上三重重新橋 撞上騎士險翻落快車道

范姓老翁今天凌晨騎野狼機車逆向上重新橋，與迎面而來，反應不及的林姓騎車撞上，2人雙雙倒地，警方、消防到場救護，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區重新橋機車道，今天凌晨傳出1起驚險機車車禍，警方、消防到場，發現2人倒地，當時84歲范姓老翁，騎乘野狼機車，逆向騎上重新橋機車道，迎面而來的騎士反應不及釀成車禍，老翁倒地後昏厥，警方、消防到場，發現老翁車禍後，險些翻落快車道，在車道上奄奄一息，詢問他為何逆向也說不出話來，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今天清晨5時許，新北市三重區重新橋機車道往三重方向，警方到場，發現84歲范姓老翁騎乘野狼機車，不明原因逆向騎上重新橋機車道，與順向騎乘的49歲林男騎乘的機車發生車禍，2人猛烈撞擊後倒地、手腳擦挫傷，老翁因撞擊昏厥過去，直到救護員到場，老翁甦醒；但老翁到院後，警員詢問為何逆向，老翁都說不出話來，疑輕微失智，通知家人前來。

范姓老翁今天凌晨騎野狼機車逆向上重新橋，與迎面而來，反應不及的林姓騎車撞上，2人雙雙倒地，警方、消防到場救護，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法