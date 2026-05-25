三大幫派介入建商內部糾紛纏3年不放手 王鑫、邵柏傑5黑幫要角起訴

寶和會前會長「寶和寶」邵柏傑。（資料照）

去年4月突襲返台而在機場被捕的天道盟美鷹會精神領袖王鑫，與竹聯幫仁堂前堂主「麥可」許瑞弘、旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉、寶和會前會長「寶和寶」邵柏傑、四海幫要角郝廣民等，被查出涉嫌共同介入內湖一家建設公司的內部分潤糾紛，多次向尋求其幫助的苦主索討酬勞，建商迫於幫派壓力而不敢不給錢，被糾纏了3年多才敢報警；警方獲報後嚴密追查，士林地檢署今日偵結，依違反組織犯罪防制條例罪嫌，起訴王鑫、許瑞宏、郝廣民等8人。

起訴指出，王鑫是天道盟美鷹會最高領袖，有「殺手教父」之稱，去年4月在機場入境返台時被逮；綽號「麥可」的許瑞弘曾是竹聯幫仁堂堂主，郝廣民也是四海幫要角，「瘋狗偉」陳泉偉則是竹聯幫仁堂旭仁會會長，「寶和寶」邵柏傑曾任竹聯幫寶和會會長，均是活躍的幫派人士，常見於媒體社會版面。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，富商吳姓3兄弟在台北市內湖區共同經營建設公司，自2016年起陸續因股份借名登記、莊園建案報酬分配問題而起糾紛，身為建商負責人的吳家老二「阿國」2019年起，透過老三「阿勝」聯繫到天道盟美鷹會，王鑫於是指派其女助理熊子瑜、司機李冠緯、以及四海幫的郝廣民介入該公司的糾紛，由熊、李居間聯絡協調。吳家老大「阿福」則是找上竹聯幫仁堂許瑞宏尋求協助，許瑞宏指派旭仁會長陳泉偉出面處理。

「阿國」因為不想履行他先前開給「阿福」的6000萬元支票，於2019年5月間與王鑫、郝廣民、熊子瑜、李冠緯、許瑞弘、陳泉偉等人基於共同犯意聯絡，由王鑫指定郝廣民擔任「仲裁人」；許瑞宏則指示陳泉偉代表「阿福」。

雙方經聯絡相約2019年5月19日至建設公司見面談判，商談逾12小時至清晨7點終於達成協議，內容主要是阿國同意阿福派會計去公司查帳，查核結果由郝廣民仲裁，阿福則要歸還6000萬支票給阿國，但阿國要再開2張共各2000萬、4000萬的支票，作為支付盈餘、仲裁報酬、與查帳可能查出的賠償金等之用。

阿國不願接受這種對他極不利的協議，但在各黑幫勢力的壓力下，被迫簽立1000萬元支票供黑幫朋分；同年6月至12月間，黑幫人士持續要求他開支票，阿國不得不屈從而簽立8張共3000萬元的支票，王、郝等黑幫人士持以兌現匯款至自己或配偶、小弟等6個帳戶。

事情還沒完，2020年4月中旬，許瑞弘、陳泉偉、邵柏傑等人，將阿國約至北市中山區某酒店，還帶了阿福一起過來，邵柏傑、陳泉偉當場向阿國提議「兄弟拿錢退出」，意即黑幫拿了錢，便會退出該公司的糾紛，此後就循正當司法程序處理就好。

阿國認為他之前已付給黑道4000萬元，不願再付，因此在2張共2000萬元的支票上的支付人欄，填上阿福的名字，再背書陳泉偉，以便日後以借款名義向阿福討錢；但這手法被阿福識破，在支票影本上補充寫明這2張支票「都是陳泉偉取走，與我（阿福）無關」自保，簽名後交給陳泉偉，黑道取回支票正影本後，就兌現朋分。

阿福不願幫派一再介入家族事業糾紛而予取予求，報警處理。案經檢警調查，士林地檢署今日偵結，依組織犯罪罪起訴王鑫、許瑞弘、郝廣明、陳泉偉、邵柏傑與阿國等共8人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法