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    連江地檢署「查察妨害選舉執行小組」揭牌 下午召開第2次選情分析會議

    2026/05/25 10:56 記者俞肇福／綜合報導
    連江地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天（25日）揭牌，圖由左至右依序為連江地檢署主任檢察官楊翊妘，馬祖調查站副主任陳慶星、連江地檢署檢察長劉俊杰、連江縣警察局長孫成儒、連江縣政府政風處處長羅國威、縣警局刑警隊隊長馬嘉宏。（連江地檢署提供）

    連江地檢署「查察妨害選舉執行小組」今天（25日）揭牌，圖由左至右依序為連江地檢署主任檢察官楊翊妘，馬祖調查站副主任陳慶星、連江地檢署檢察長劉俊杰、連江縣警察局長孫成儒、連江縣政府政風處處長羅國威、縣警局刑警隊隊長馬嘉宏。（連江地檢署提供）

    連江地檢署今天（25日）上午9時30分舉辦「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，展開115年地方公職人員選舉查察工作。揭牌儀式由該署檢察長劉俊杰主持、主任檢察官楊翊妘陪同，並邀請馬祖調查站副主任陳慶星、連江縣警察局局長孫成儒、刑警隊隊長馬嘉宏、連江縣政府政風處處長羅國威等人參與，共同宣示打擊賄選及暴力介入選舉等妨害選舉犯罪決心。

    針對馬祖4鄉5島各類選舉的最新選情狀況，連江地檢署將於今日下午再召集馬祖調查站、連江縣警察局進行第2次選情分析會議，並針對選情較激烈的熱區密切注意地方動態，加強蒐報情資工作。該署也呼籲轄內各類選舉的擬參選人，切勿以身試法。

    劉俊杰於揭牌儀式中表示，連江地檢署已於4月7日邀集馬祖調查站、連江縣警察局進行第1次選情分析會議，並於4月29日邀集轄內各司法警察機關等單位，召開查察賄選期前策略會議，共同研商期前查賄策略、幽靈人口查察與防制等重要議題；且連江地檢署結合轄內公私部門舉辦活動辦理反賄選、反詐騙等宣導共計18場次，盼能激發居民拒絕賄選的決心，進而能勇於檢舉賄選。

    劉俊杰指出，地檢署將統合轄內警察、調查、憲兵、廉政、移民等單位人力與資源，積極執行法務部「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」所揭示的「嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選」等4大重點工作，除了加強清查防制虛偽遷徙戶籍（選舉幽靈人口）的案件外，亦將與馬祖移居人口較多的台灣本島地檢署建立區域聯防合作機制，達成公平選舉、守護民主的核心目標。

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