南檢啟動查察妨害年底大選 已有32件選舉案追查中

台南地檢署結合檢、調、警、政風、移民署專勤隊等單位成立今年地方大選查察妨害選舉執行小組及揭牌。（記者王俊忠攝）

今年11月底辦理國內地方大選，台南地檢署今天在南檢檢肅黑金專組主任辦公室成立「查察妨害選舉執行小組」並舉行揭牌儀式，南檢檢察長鍾和憲指出，查察妨害選舉小組雖才掛牌，但調查行動早已啟動，迄今已有32件選舉案在追查。

南檢表示，檢舉妨害選舉情資破案獎金很高，依反滲透法的境外勢力介入選舉，最高破案獎金有2000萬元；選舉賭盤破案最高獎金也有500萬元。

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鍾和憲表示，過去對影響選舉的防制、查緝作為，以查察賄選與暴力為主，如今影響選舉的犯罪手法不只這些態樣，最高檢更名為「查察妨害選舉執行小組」，使得調查範疇更多元，包括假訊息、境外勢力介入選舉等都可納入，在台南檢、調、警、政風、移民署專勤隊等單位通力合作下，已有一些查察情資在進行。

鍾和憲說，南檢迄今已有1件選偵案、30件選他案與1件選察案正在偵查中，尤其過去台南曾發生影響我國民主政治重大的319槍擊案，對暴力破壞影響選舉的犯行，司法單位絕對是零容忍；同樣的，今年地方大選，台南也要加強肅清杜絕槍械、暴力行為，請相關單位確實執行，讓台南年底大選能平安順利完成。

高等檢察署台南分署主任檢察官章京文、台南市調查處長高吉川、南市警局副局長吳耀南、台南市府政風處副處長吳佳玲、移民署南市專勤隊副隊長吳台華等人也出席揭牌儀式。

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