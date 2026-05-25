可惡！花蓮2賊偷電纜害全村停電摸黑 毒駕落網遭聲押

花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線，警方逮捕楊姓男子。（警方提供）

真是太可惡！花蓮縣新城鄉本月初發生一起大規模電纜線竊案，導致北三棧地區大停電，連帶造成懷恩橋及周邊產業道路的路燈「全數失靈」。由於正值夜間，漆黑一片不僅嚴重影響當地居民生活，更對用路人安全構成重大威脅。新城警分局接獲報案後，立即組成專案小組，調閱周圍上百個路口監視器鎖定楊姓、梁姓兩名慣竊，並在日前「毒駕攔查」中把人圍捕到案，全案依法移送法辦，警方並建請檢方實施預防性羈押。

​新城警分局今指出，本月8日晚間8點多接獲民眾報案，表示北三棧一帶突然陷入一片黑暗。警方趕赴現場調查，發現是大量電纜線遭人剪斷竊取。由於懷恩橋周邊是地方交通要道，路燈全滅讓道路潛藏極大的交通事故危機。專案小組連日不眠不休過濾監視器畫面，終於掌握45歲楊男與52歲梁男形跡可疑、涉有重嫌。

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​本月18日晚間9點多，新城派出所員警執行巡邏勤務時，在路上眼尖攔查到正要再度作案的楊姓主嫌。員警上前盤查時，發現楊嫌神色慌張，隨後在車內起獲第二級毒品安非他命，且楊嫌的唾液毒品快篩呈現陽性反應，根本是罔顧人命的「毒駕」。警方同時在車內搜出大批作案用的銅線與油壓剪等工具，當場依法逮捕。

​專案小組隨後發動同步拘提，將另一名梁姓共犯逮捕到案。警方訊後將兩嫌依刑法竊盜罪、毒駕公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

​新城警分局強調，竊取電纜線破壞公用基礎設施，不僅造成民眾生活極大不便，更嚴重危害夜間交通安全。針對此類惡劣犯罪，警方絕對零容忍，將持續強力掃蕩，捍衛花蓮治安。

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花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

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