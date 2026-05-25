為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    可惡！花蓮2賊偷電纜害全村停電摸黑 毒駕落網遭聲押

    2026/05/25 10:53 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線，警方逮捕楊姓男子。（警方提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線，警方逮捕楊姓男子。（警方提供）

    真是太可惡！花蓮縣新城鄉本月初發生一起大規模電纜線竊案，導致北三棧地區大停電，連帶造成懷恩橋及周邊產業道路的路燈「全數失靈」。由於正值夜間，漆黑一片不僅嚴重影響當地居民生活，更對用路人安全構成重大威脅。新城警分局接獲報案後，立即組成專案小組，調閱周圍上百個路口監視器鎖定楊姓、梁姓兩名慣竊，並在日前「毒駕攔查」中把人圍捕到案，全案依法移送法辦，警方並建請檢方實施預防性羈押。

    ​新城警分局今指出，本月8日晚間8點多接獲民眾報案，表示北三棧一帶突然陷入一片黑暗。警方趕赴現場調查，發現是大量電纜線遭人剪斷竊取。由於懷恩橋周邊是地方交通要道，路燈全滅讓道路潛藏極大的交通事故危機。專案小組連日不眠不休過濾監視器畫面，終於掌握45歲楊男與52歲梁男形跡可疑、涉有重嫌。

    ​本月18日晚間9點多，新城派出所員警執行巡邏勤務時，在路上眼尖攔查到正要再度作案的楊姓主嫌。員警上前盤查時，發現楊嫌神色慌張，隨後在車內起獲第二級毒品安非他命，且楊嫌的唾液毒品快篩呈現陽性反應，根本是罔顧人命的「毒駕」。警方同時在車內搜出大批作案用的銅線與油壓剪等工具，當場依法逮捕。

    ​專案小組隨後發動同步拘提，將另一名梁姓共犯逮捕到案。警方訊後將兩嫌依刑法竊盜罪、毒駕公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

    ​新城警分局強調，竊取電纜線破壞公用基礎設施，不僅造成民眾生活極大不便，更嚴重危害夜間交通安全。針對此類惡劣犯罪，警方絕對零容忍，將持續強力掃蕩，捍衛花蓮治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉北三棧發生路燈停電意外，警方追查發現原來是毒蟲偷剪電纜線。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播