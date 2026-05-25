男子聚眾持手槍、衝鋒槍襲擊仇家 5人被判刑

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義縣蔡姓男子去年9月16日為替陳姓友人出氣，與孔姓男子談判時將其毆傷，蔡男又獲知孔男心有不甘正要找人尋仇，便相約蔡姓、陳姓、吳姓、黃姓友人隔天凌晨1點多到東石鄉檳榔攤前等候，分持手槍、衝鋒槍射擊13槍襲擊孔男乘坐車輛，嘉義地方法院日前審結，蔡男等5人犯持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪、攜帶兇器在公共場所聚集3人以上施強暴、脅迫助勢罪，分別判處應執行8年6月至3個月不等有期徒刑，全案可上訴。

嘉檢起訴，帶頭的蔡男非法持有衝鋒槍、不具殺傷力手槍與子彈等槍彈，去年9月16日晚間7點許，為了替陳男出氣、教訓仇家孔男，約了另名蔡男夥同陳、黃、黃、吳等男子先到東石海邊試槍射擊，約出孔男談判、毆打孔男（傷害未經告訴），談判完畢，蔡男一行人轉往東石某檳榔攤找友人喝酒。

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去年9月17日凌晨1點多，蔡男等人收到消息，孔男心有不甘將上門尋仇，因吳男剛好要買檳榔，蔡男、陳男聯絡吳男、黃男、蔡男先到檳榔攤前，當孔男由張姓友人開車載到檳榔攤時，2名蔡男分持長、短槍向孔男座車射擊，陳、黃、吳3人在旁助勢，所幸其中一把手槍未能成功射發子彈；衝鋒槍雖射出子彈，但沒打到車反而打到附近小吃鐵捲門、玻璃門、檳榔攤窗戶、貨車玻璃等，之後因聽到警車鳴笛聲，吳男開車載另4人取槍後離開。

嘉院法官審酌主謀蔡男非法持有槍、彈，製造社會不安，因與他人有糾紛就開槍射擊，對他人為恐嚇等犯行，犯罪危害不輕。考量5人犯後均坦承犯行，沒有賠償被害人損失的犯後態度，認為蔡男犯非法持有非制式衝鋒槍罪、持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，判刑8年6月，併科5萬元罰金，罰金如易服勞役，1000元折算1日。

蔡姓共犯依持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，處有期徒刑7年4月，併科6萬元罰金，可易服勞役；陳男、黃男、吳男都犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上施強暴、脅迫助勢罪，分處6個月、5個月、3個月有期徒刑。

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