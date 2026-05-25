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    首頁 > 社會

    詐團疑車手黑吃黑700萬 追到小琉球擄人暴打逼跳崖

    2026/05/25 07:46 記者鮑建信／高雄報導
    楊姓嫌犯等人不滿張姓車手私吞鉅款，涉嫌暴打、逼跳崖，被高雄高分院判刑。　（記者鮑建信攝）

    楊姓嫌犯等人不滿張姓車手私吞鉅款，涉嫌暴打、逼跳崖，被高雄高分院判刑。　（記者鮑建信攝）

    詐團張姓車手疑私吞700萬元贓款，與女友到小琉球渡假，被楊姓、彭姓等人當街擄走暴打，並逼他自4層樓懸崖跳下，所幸被卡在下方凹處獲救，高等法院高雄分院依殺人未遂罪，分別判處6年半和6年徒刑。

    判決書指出，主嫌陳男（通緝）懷疑被害人張男私吞詐欺水房700萬元後，得知他帶女友到小琉球玩，於是找被告楊姓、彭姓等人前往，打算以「綁石頭推入海中」、「挖掘深坑活埋」或「殺害後以購買水泥封屍」等方式報復，並在島上採買作案器具，甚至已在偏僻處挖好坑洞。

    2023年5月23日，陳等人在民生路全家便利超商琉球白沙店，涉嫌強行將張押上車，載往他住的民宿，開設刑房虐打逼迫還錢未果後，又轉往後方懸崖，恫稱：「只要跳下去，就能給個交代」、「若敢逃跑就保證會對家人及女友不利」、「再不去要踹了」。

    張男無處可逃，竟真的跳下懸崖，陳等人還丟擲石頭確認他死活，所幸卡在懸崖下方凹處，未墜入海中，並在陳嫌等人離去後，自行爬出，向路人求救並報警。

    屏東地院依殺人未遂罪，判處楊、彭各有期徒刑7年，2人不服上訴，高雄高分院分別改判6年6月和6年，仍可上訴。

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