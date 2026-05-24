不怕抓？毒鴛鴦攜毒上路，見警快閃仍被逮，搜出毒煙彈

新北市警三重分局查獲林姓女毒蟲吸毒駕車，同時響應全國強化查緝毒駕及依託咪酯毒品專案，全力查緝毒駕。（警方提供）

林姓女子駕駛租賃車見警車閃竄入巷內，三重警分局追至自強、福隆路口攔獲，在林女及乘客蔡男這對毒鴛鴦身上，起出含二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈，除將林女、蔡男依毒品罪嫌送辦，林女毒品快篩也為陽性反應，警方依法扣車。

三重警方說，配合警政署「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，落實「毒駕零容忍」，對掃蕩毒品、遏止毒駕刻不容緩，目前以強化查緝毒駕、打擊喪屍煙毒兩大主軸進行，將強力展開擴大毒駕臨檢及溯源查緝行動，針對高風險時段、路段及毒品上游來源全力壓制，不容毒駕行為危害用路人安全。

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三重警方說，強化毒駕查緝部分，即日起，針對轄內易發生毒駕的重點路段及時段，全面提升路檢攔查密度，包含夜間及凌晨高風險時段；主要幹道、橋樑及交流道周邊；特定營業場所周邊道路；結合酒駕臨檢勤務，同步實施「毒品快速篩檢」，發現駕駛有毒駕嫌疑，依法移送偵辦，今年至今，已查獲84件、84人毒駕案。

此外，打擊喪屍煙毒部分，針對「依托咪酯類喪屍煙毒」等新興毒品，全力溯源，加強查緝製造、販賣、持有毒品犯罪；針對毒品分裝場、交易熱點及犯罪工具端積極掃蕩。

今年至今，已查獲286件依托咪酯類毒品、292人、近8公斤，展現警方強力執法決心，警方持續強化巡邏及路檢勤務，即時查獲毒駕案件，成功防止危害發生。

新北市警三重分局查獲林姓女毒蟲吸毒駕車，除依法送辦還扣車。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

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