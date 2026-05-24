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    囂張代價！台中BMW男半夜「甩尾燒胎」 扣牌半年、公共危險送辦

    2026/05/24 20:58 記者陳建志／台中報導
    台中一名林姓男子昨天深夜在南屯區路口「甩尾燒胎」危險駕駛，警方將開罰並扣牌，另依公共危險罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中一名林姓男子昨天深夜在南屯區路口「甩尾燒胎」危險駕駛，警方將開罰並扣牌，另依公共危險罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中市林姓男子（43歲）昨天深夜11點多，駕駛BMW轎車行經南屯區永春東七路與永春東路口，竟在大馬路口危險駕車「甩尾燒胎」，巨大聲響嚇壞附近民眾，員警獲報到場發現路面留下明顯輪胎摩擦痕跡，調閱監視器後鎖定林男，全案依「道路交通管理處罰條例」最高可開罰3萬6000元，並吊扣汽車牌照6個月，另依公共危險罪嫌送辦。

    台中市警局第四分局南屯派出所昨天深夜11點多接獲民眾報案，指稱南屯區永春東七路與永春東路口，有自小客車「甩尾燒胎」危險駕車，立刻派員警到場，抵達時該輛自小客車已經離開，不過路口留下明顯的輪胎摩擦痕跡。

    員警立刻擴大調閱周邊監視器畫面，逐一過濾比對，迅速鎖定一部由林姓男子駕駛的BMW轎車，全案除依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款最高可處新台幣3萬6000元，並吊扣該汽車牌照6個月，另依公共危險罪嫌送辦。

    第四分局呼籲，危險駕駛、甩尾燒胎及競速行為，不僅危害其他用路人安全，也易影響民眾安寧，將持續針對轄區易發生危駕路段加強巡邏與取締，以維護交通秩序與公共安全。

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