防毒駕將出重拳！內政部擬修法：查獲吸毒須完成戒治方得換發照

彰化警分局實施大執法臨檢毒駕、酒駕。（警方提供）

為從根本阻絕毒駕引發的死傷悲劇，內政部長劉世芳下令全面啟動事前預防機制，將查獲吸毒的潛在危險族群列入嚴格管控，未來只要有吸食毒品紀錄者，即使尚未駕車上路，也必須強制完成戒治治療，並提出專業評估證明，才有資格換發或繼續持有駕駛執照。

警政署指出，這項研擬中的源頭管理新作法，期盼防患未然，嚴格限制高風險者輕易取得駕駛權限，藉此最大程度降低肇事機率，目前正積極與交通部展開跨部會合作，評估修正道路交通安全規則，針對潛在風險者導入定期駕照管理機制，同時，道路交通管理處罰條例也將增訂毒駕同車乘客的處罰規定，透過駕照管制與無照違規處理機制的相互銜接，有效約束高風險者。

請繼續往下閱讀...

第一線執法方面，警政署自去年底全面引進唾液毒品快篩試劑，成功突破過去僅能事後採尿的困境，透過員警強力執法，今年1月至4月，共查獲4725件潛在毒駕，平均每日查獲40件，整體攔阻量能大幅提升近3倍，預先阻斷無數可能破碎的家庭悲劇。

行政院長卓榮泰已指示全面檢討毒駕犯罪並研擬提高刑責，警政署將持續結合前端預防、醫療戒治與司法處遇等各項措施，滾動檢討執行細節，全面建構堅固的毒駕防制安全網。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法