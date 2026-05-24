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    新竹男投資股票1個月被騙3610萬 女車手賺3000判1年10月

    2026/05/24 18:50 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹男誤信投資股票詐術遭詐3610萬。（資料照）

    新竹男誤信投資股票詐術遭詐3610萬。（資料照）

    新竹施姓男子聽信詐騙集團可投資股票獲利話術，加入LINE群組後依對方指示，陸續面交或匯款給詐團合計3610萬元，其中現身取款拿走300萬元的車手李女，被檢警循線查獲身分，新竹地院將她依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年10月。

    法官調查，李女於113年10月間某日起，以每次取款就可拿3000元代價，加入詐欺集團，負責收取詐欺贓款並繳回給詐欺集團上游成員，即俗稱「面交車手」工作。

    詐欺集團成員先自113年10月初以通訊軟體LINE與施男聯繫，佯稱可投資股票獲利，施男自113年10月14日起1個月內，已經陸續依指示面交或匯款給詐欺集團成員合計3310萬元。

    113年11月19日上午，施男在新竹市再與李女面交現金300萬元投資款，事後發覺被騙報警處理，檢警從車手李女給他的收據循線查出身分，而查得上情。

    法官審酌李女加入本案詐欺集團擔任面交車手，從中獲取不法報酬，使被害人受有財產損害，並紊亂社會正常交易秩序及交易安全，便利不法之徒輕易於詐騙後取得財物，以此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在，使司法偵查機關難以追查詐欺犯罪者真實身分，所為應予嚴厲譴責。由於李女未與被害人達成調解、賠償損失，最後依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年10月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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