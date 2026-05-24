「全台最富里」取款沒拿酬勞就被逮 女車手重判2年半、賠1250萬

新竹女車手分文酬勞未拿，遭法院重判2年半還需賠1250萬。（示意圖）

新竹方姓女子加入詐騙集團當車手，到號稱全台最有錢的竹市關新里跟林男三度面交，共騙走1250萬元，事後沒拿到酬勞就被逮，還遭重判2年半徒刑；林男再提附帶民事賠償，新竹地院認為方女參與詐團，依法就需全賠，再判她需賠償1250萬元。

林男說，方女於113年5月間加入詐騙集團，擔任領取詐欺贓款工作面交車手。詐騙集團成員於113年5月以通訊軟體LINE暱稱「投資公司」向他佯稱可投資獲利，他在1個月內連續3次手捧鉅款面交給方女，總計1250萬元，因此提告要求方女如數賠償。

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言詞辯論期日方女未到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。法官指出，依民事訴訟法規定，當事人對於他方主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認。

刑庭法官認為，方女不思循正當途徑獲取所需，反加入詐欺集團擔任取款車手，非但侵害林男財產，並嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，行為甚值譴責，參酌本案被害人受有巨大損失，最後將方女依三人以上共同詐欺取財罪，判刑2年6月。

方女聲稱自己雖然當車手三度現身向林男取款、總金額達1250萬元，但卻沒有拿到分文酬勞，而檢方也沒有查到她有收取詐團酬勞的證據。

民庭法官認為，方女在詐騙林男1250萬元過程中，就其參與、分工部分，與詐騙集團其他成員有意思聯絡及行為分擔，乃數人故意共同以背於善良風俗方法損害林男，自應負賠償之責。最後判方女需賠償林男1250萬元。

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