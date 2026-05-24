玩太大！遶境放高空煙火像「炸彈爆炸」 高雄神壇負責人移送

高雄私人壇違法施放煙火，警方獲報制止。（民眾提供）

高雄市鳥松區某私人壇23日舉辦遶境安座儀式，途中在空地違法施放高空煙火，網友說在臉書上說「弄得跟炸彈爆炸一樣」，警方獲報制止，消防局亦前往處置、依權責裁處，警方依公共危險罪嫌將活動負責人孫男送辦，現場並舉發19件交通違規，合計最高可處2萬6800元。

位於夢裡路該處私人壇23日舉辦遶境安座儀式，64歲負責人孫男事前依法申請路權獲准，活動於當晚9時許結束。惟遶境隊伍於傍晚6時許在鳥松區育成一街附近空地違法施放高空煙火，仁武警分局獲報立即啟動快打機制到場制止，經初步勘查燃放地點非道路範圍，亦非核准遶境路線，涉及違法施放爆竹煙火，現場由消防局依權責裁處；另涉及噪音及空污等違規移請環保局依權責裁處。

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警方表示，活動前陸續召開3場協調會，惟孫男無視事前協調約制，無正當理由使用相類爆裂物爆炸致生公共危險，全案詢後依刑法公共危險罪嫌移送偵辦。

警方並針對現場闖紅燈3件、紅燈右轉1件、未戴安全帽14件、逆向行駛1件等交通違規，共計製單舉發19件，合計最高可處2萬6800元。

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