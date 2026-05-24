忘帶鑰匙？彰化7旬翁頂樓攀消防水帶返家 失足墜12樓身亡

7旬翁的住家外牆有消防水帶垂至窗口，窗戶則打開。（警方提供）

彰化市今天（24日）發生一起離奇墜樓案件，1名72歲老翁從大樓12樓住處墜樓，砸到一棟透天厝屋頂，經送醫搶救仍因傷重不治。警方勘查發現，頂樓外牆有一條垂下的消防水帶，正好垂吊到老翁住處的窗戶外，大門卻鎖住，且頂樓還有一雙涼鞋，墜樓原因十分離奇；懷疑是老翁忘帶鑰匙，想要利用頂樓的消防水帶攀爬而下，從窗戶進入屋內，卻因故失手墜樓，不過真正墜樓原因為何，後續還將請家屬協助調查，以釐清死因。

今天中午該處透天厝出現「碰」的巨響，附近居民外出查看，赫然發現有1名男性墜落在透天厝屋頂，立即向消防局通報，當地居民還發現墜樓男性是該地社區大樓的72歲老翁，而老翁12樓住家窗口外有1條從頂樓外牆垂下的消防水帶，窗戶則打開，讓居民一頭霧水。

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有人猜測可能是老翁發現忘記帶鑰匙後，想要利用頂樓的消防水帶往下攀爬到12樓住處，從窗口進入屋內，卻在攀爬途中不慎發生意外失足墜樓。警方到頂樓勘查，發現老翁住處大門鎖住，頂樓有一雙涼鞋，窗戶打開。警方初步調查，老翁平時與妻子同住，但最近妻子住院，由於老翁墜樓情況相當離奇，後續將請家屬協助製作筆錄，以釐清老翁墜樓原因。

頂樓有一雙涼鞋，警方調查是否為老翁所有。（警方提供）

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