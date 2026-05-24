又見毒駕！拒檢逃1公里闖紅燈撞傷人 中和警壓制搜出喪屍煙彈

李嫌拒檢闖紅燈撞上1名騎士，隨即遭到警方壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

新北市李姓男子今天中午12時許，騎機車行經中和區廣福路、光華街口時，被巡邏警方發現行車搖晃攔查，但李男拒檢加速逃逸近1公里，還闖紅燈撞傷1名傅姓騎士，在後方追捕的警方隨即將李男壓制，並搜出喪屍煙彈，經毒品唾液快篩呈陽性反應，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，36歲李嫌當時行經中和廣福路、光華街口時，因騎機車行車搖晃，被巡邏警方察覺有異上前攔查，但李嫌拒絕配合，反而催油門加速逃逸，沿路違規至中和路350巷口時，與綠燈直行的48歲傅姓騎士發生碰撞，員警立即上前壓制李嫌。

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據查，傅男左腳輕微擦傷並未送醫；而李嫌則沒有受傷，隨後坦承攜帶俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，見到警方心虛才會逃跑，經毒品唾液快篩檢驗呈二級毒品安非他命陽性反應，警方查獲電子煙主機2支及依托咪酯煙彈2顆，隨後將其上銬逮捕。

警方指出，全案警詢後將李嫌依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦，另針對毒駕部分，依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定製單舉發並查扣其車輛，而拒檢逃逸間違規部分，將調閱監視器蒐證後依法告發。

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警方在嫌犯身上搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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