衝撞輾壓機車雙載姊妹1死1傷 中和毒駕男收押

新北地檢署今晨向法院聲請羈押後，法官認定王男涉犯過失致死等罪，有逃亡、反覆施用毒品之虞，裁定羈押。（記者吳昇儒攝）

50歲王姓男子昨日疑施用毒品後駕車上路，行經中和區景平路與大勇街口時，衝撞輾壓機車待轉區林姓姊妹二人，造成妹妹身亡、姊姊多處骨折。警方在其身上搜出喪屍煙彈，唾篩結果呈現毒品陽性反應，將其送辦。新北地檢署今晨向法院聲請羈押後，法官認定王男涉犯過失致死等罪，有逃亡、反覆施用毒品之虞，裁定羈押。

檢警調查，有毒品前科的王姓男子撞倒林姓姊妹的機車後，不予理會，直接駕車前行，導致車輪輾壓過姊妹二人，其中64歲的妹妹傷勢嚴重，送醫搶救後不治身亡；71歲姊姊則肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，所幸意識清楚，經送往雙和醫院救治後無生命危險。

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警方對王男進行毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，當場在王男褲袋內查獲依托咪酯煙彈1顆、吸食器1枚；詢問後依毒品危害防制條例、公共危險及過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署檢察官經漏夜訊問後，今日凌晨認定王男有滅證及反覆實施之虞，向新北地方法院聲請羈押。

新北地方法院訊問後，認為王男涉犯不能安全駕駛致人於死、過失傷害、過失致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並於案發後有逃離現場情形，認定其有逃亡之虞；且有反覆施用毒品犯行，有羈押之原因及必要性，裁定羈押。

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