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    看成人網站突跳出「刑事局網頁」？ 警方：小心有詐騙刷卡

    2026/05/24 16:36 記者姚岳宏／台北報導
    警方提醒瀏覽成人網站突跳出刑事局網頁就是詐騙千萬別上當。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒瀏覽成人網站突跳出刑事局網頁就是詐騙千萬別上當。（記者姚岳宏翻攝）

    近期有民眾瀏覽影音或成人網站時，螢幕突然跳出假冒「刑事警察局」網頁，指控用戶觀看涉及兒少性剝削的內容並將裝置鎖定，畫面甚至會倒數計時，恐嚇民眾必須立刻線上刷卡繳交高額罰金，否則將面臨刑責。警方說，這百分百是詐騙集團利用大眾恐懼留案底心理所設下的圈套，企圖騙取信用卡個資進行盜刷，呼籲遇到此類狀況千萬不要驚慌。

    刑事局表示，執法單位絕對不會透過網頁彈出視窗方式，要求民眾線上刷卡繳納罰款，遇到這種看似嚇人的鎖機畫面，最好的應對方法，就是立刻關閉該網頁，並將瀏覽器的歷史紀錄全部清除乾淨，關鍵防線在於，無論網頁上的恐嚇文字多麼逼真，都絕對不能填寫任何信用卡或個人資訊。

    警方指出，若想要協助防堵這類惡意網站繼續危害他人，民眾可以在關閉網頁前先將詐騙畫面截圖，上傳至165全民防騙網進行檢舉，如果因一時心慌而輸入信用卡資料，請立刻聯繫發卡銀行辦理掛失手續，防堵後續的盜刷危機，也可隨時運用165打詐儀錶板的AI客服功能進行查詢，多加查證就能有效守護自身的財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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