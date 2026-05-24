苗栗倉管男好奇改造、持有槍彈 上訴駁回仍判刑6年

苗栗黃姓男子自行改造槍枝，還收藏友人的子彈、散彈，一審判決6年，上訴台中高分院求輕判遭駁回，仍維持6年。（記者陳建志攝）

苗栗1名從事倉管的黃姓男子，因好奇、興趣從2017年開始，陸續在網路上向不詳買家購買非制式手槍、槍管、模擬槍，還自行改造貫通槍管，並收受友人寄放的子彈86顆、散彈11顆，警方接獲檢舉前往黃男家中查獲，苗栗地院審理時黃男坦承犯行，依非法製造槍枝等罪判處6年徒刑，併科30萬罰金，黃男主張量刑過重提起上訴，二審判決駁回，維持原判 。

判決指出，黃姓男子2017年至2018年間，透過網路向不詳賣家購入槍管未經貫通的非制式手槍1枝，後來又再向該買家購買，塞有銅頭的槍管1枝、非制式手槍1枝，自己再以筷子推擠及擊發空包彈的方式將槍管貫通，持有改造手槍；2024年1月又在台北市，向不詳賣家購買模擬槍1枝。

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此外，2024年1月前某時，在苗栗縣受真實姓名不詳的友人所寄藏的子彈86顆、散彈11發；2023年4月、5月某日起，在桃園市1家玩具模型店，購買彈頭50顆、空包彈50顆後，在苗栗縣住處自行改造子彈1顆，但未製造成功，員警獲報前往黃男苗栗住處和老家搜索，當場查扣相關的槍彈，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

苗栗地院審理時，黃男坦承犯行，法官認定對社會治安潛在威脅甚大，法治觀念薄弱，依非法製造槍枝罪、非法持有模擬槍罪、非法寄藏子彈罪、非法製造子彈未遂罪，合併處6年徒刑，併科罰金30萬元，黃男覺得太重上訴二審。

台中高分院審理時，黃男主張量刑過重，強調動機出於好奇、興趣，非基於危害社會惡意持有槍彈，因是家中經濟支柱，若科以重刑恐使家庭陷入窘困，請求給予減刑、緩刑。

二審認定，一審量刑已充分衡量各項情狀，並無違誤，且黃男並非偶然誤觸法網，實有藉刑罰執行以矯正偏差觀念及輕率行為，駁回其上訴，尚未確定 。

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