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    首頁 > 社會

    竹市食品路轎車暗夜擦撞客運 失控暴衝撞進超商3人傷

    2026/05/24 15:28 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市21歲溫男今天凌晨1點開車行經新竹市食品路與明湖路口時，與一輛客運發生猛烈擦撞，轎車隨後失控暴衝，撞進路旁超商。（民眾提供）

    新竹市21歲溫男今天凌晨1點開車行經新竹市食品路與明湖路口時，與一輛客運發生猛烈擦撞，轎車隨後失控暴衝，撞進路旁超商。（民眾提供）

    新竹市21歲溫男今天凌晨1點開車搭載2名友人，行經新竹市食品路與明湖路口時，與一輛客運發生猛烈擦撞，轎車隨後失控暴衝，撞進路旁超商，所幸車上3人無生命危險，肇事原因正由警方調查當中。

    新竹市消防局指出，今天凌晨約1點接獲民眾通報，指食品路和明湖路口發生客運與汽車擦撞意外，現場疑有2人受困。消防人員於凌晨1點10分抵達現場，確認現場為客運與汽車碰撞，車內原本受困的2名傷患已自行脫困，共計3人受到輕重傷。

    消防局表示，救護人員到場後，立即對3名傷患初步救護。乘客38歲楊男意識清醒，臉部有約5公分的割傷且胸部疼痛；37歲黃男意識清楚，頭部有約10公分的撕裂傷及肢體擦挫傷；駕駛溫男則意識清楚、臉部擦挫傷，3名傷患送醫後無生命危險。

    警方說明，溫男駕駛轎車搭載楊男及黃男2人，在明湖路與食品路口與客運發生碰撞，轎車失控波及路旁便利商店，溫男等3人受傷送醫，均無生命危險。警方獲報後迅速到場採證，雙方駕駛酒測與毒測均呈陰性反應，全案肇事原因調查當中。

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