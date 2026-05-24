拐童大媽團現身？她攜子逛故宮南院 8歲童險被婦人帶走

1名女子攜子逛故宮南院，小孩險被婦人帶走。（民眾提供）

拐童大媽團現身？彰化市1對夫婦昨天（23日）帶著8歲兒子到嘉義故宮南院遊玩參觀，不料就在逛兒童創意中心時，女子只是離開去找丈夫，一回頭竟發現1名中年婦人拉著兒子在攀談，還疑似要把她兒子帶走，她嚇得趕緊上前把兒子帶離開，婦人即悻悻然離去，兒子對她說「我好害怕，婦人突然出現在我後面」，讓她不禁懷疑是否有不法團體專門誘拐兒童從事不法，令人毛骨悚然，呼籲大家小心防範。

該名女子說，昨天她與丈夫帶著8歲兒子到故宮南院參觀，參觀途中丈夫到其他展館，她與兒子則到兒童創意中心，期間她走出去要找丈夫時，突然一個回頭，發現1名中年婦人竟拉著她兒子在講話，且打開包包疑似要拿東西，她嚇得趕緊上前把兒子帶開，該名婦人即快步離去，她也跟出去要盯著對方，但婦人旋即不見蹤影。

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女子指出，婦人靠近並疑似要引導兒子走向另一方向，在看到她靠近時才趕快離開，過程宛如誘拐，事後想起全身冒冷汗，現在中國活摘器官的風氣，讓人想起是否有不法集團專門誘拐小孩去做壞事；當下她也太緊張沒有拍照，不過婦人穿著就像鄰家大媽，看起來和藹可親，就是這樣才會讓人毫無戒心。還好她平時就有向孩子宣導，不可拿陌生人的東西；呼籲大家在外一定要緊緊牽著孩子的手，不要讓小孩離開視線。

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