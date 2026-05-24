為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    拐童大媽團現身？她攜子逛故宮南院 8歲童險被婦人帶走

    2026/05/24 14:54 記者湯世名／彰化報導
    1名女子攜子逛故宮南院，小孩險被婦人帶走。（民眾提供）

    1名女子攜子逛故宮南院，小孩險被婦人帶走。（民眾提供）

    拐童大媽團現身？彰化市1對夫婦昨天（23日）帶著8歲兒子到嘉義故宮南院遊玩參觀，不料就在逛兒童創意中心時，女子只是離開去找丈夫，一回頭竟發現1名中年婦人拉著兒子在攀談，還疑似要把她兒子帶走，她嚇得趕緊上前把兒子帶離開，婦人即悻悻然離去，兒子對她說「我好害怕，婦人突然出現在我後面」，讓她不禁懷疑是否有不法團體專門誘拐兒童從事不法，令人毛骨悚然，呼籲大家小心防範。

    該名女子說，昨天她與丈夫帶著8歲兒子到故宮南院參觀，參觀途中丈夫到其他展館，她與兒子則到兒童創意中心，期間她走出去要找丈夫時，突然一個回頭，發現1名中年婦人竟拉著她兒子在講話，且打開包包疑似要拿東西，她嚇得趕緊上前把兒子帶開，該名婦人即快步離去，她也跟出去要盯著對方，但婦人旋即不見蹤影。

    女子指出，婦人靠近並疑似要引導兒子走向另一方向，在看到她靠近時才趕快離開，過程宛如誘拐，事後想起全身冒冷汗，現在中國活摘器官的風氣，讓人想起是否有不法集團專門誘拐小孩去做壞事；當下她也太緊張沒有拍照，不過婦人穿著就像鄰家大媽，看起來和藹可親，就是這樣才會讓人毫無戒心。還好她平時就有向孩子宣導，不可拿陌生人的東西；呼籲大家在外一定要緊緊牽著孩子的手，不要讓小孩離開視線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播