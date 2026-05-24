出租房屋卻變2死「凶宅」 殺人兇嫌判賠屋主上百萬損失

陳姓男子持刀闖入民宅殺害2名友人，逃逸時受傷被逮。（資料照）

桃園市觀音區1處民宅去年8月2日發生2死命案，47歲陳姓兇嫌僅因3萬多元債務，持刀殺害林姓及盧姓男子，現場變成兩死凶宅，屋主對陳男提告求償，桃園地院判決陳男須賠償房屋價值減損及屋主租金損失失共144萬9615元。

從事臨時工的陳男，當天趁著凌晨時分持刀闖入，先在2樓房間朝38歲林男胸口猛刺數刀，林男倒地後，陳再對躲在廁所的45歲盧男連續揮刀刺殺，陳男行兇後從2樓跳下逃逸，但因雙腳受傷無法行走，被獲報趕抵的員警當場逮捕，林、盧兩人送醫後均因傷重宣告不治。

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屋主主張，他於2025年3月2日將房屋承租給盧男，租期至隔年3月1日，每月租金6500元，陳男闖入行兇不僅造成房屋成了凶宅，盧男因死亡也無法再支付後續租金，因此向陳男求償房屋價值貶損的損害141萬0615元，以及6個月的租金損失；陳男已被依殺人起訴，全案於桃園地院審理，對於屋主提出的民事求償，他未於言詞辯論日期到場，也未提出書狀聲明或陳述。

判決指出，民法規定故意以背於良善風俗之方法加損害於他人者，應付損害賠償責任，陳男殺人行為是社會道德無法接受，自屬背於善良風俗；另依內政部公布的「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，其中的附件「建物現況確認書」，以及強制執行法等，均有要求勾選或載明買賣建物有無發生過兇殺等非自然死亡情事，足見兇殺等事件縱然未對房屋造成物理損壞或使用效能，仍會因一般民眾對凶宅有嫌惡、畏懼等心理因素，造成房屋在不動產交易市場接受度降低，並影響買賣價格或出租收益。

判決指出，陳男在行兇時，主觀上對殺人將導致房屋變成凶宅有所認知，卻仍執意為之，其殺人行為與房屋價值減損具有因果關係，依據不動產估價師鑑定報告，該房屋在兇案發生前的價值為348萬3000元，發生後降至207萬2385元，減損141萬0615元，而陳男殺害盧男後導致屋主無法繼續收取租金，屋主求償租金損亦應予准許，總計陳男應給付屋主144萬9615元，可上訴。

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