東北角濱海公路驚悚車禍！7旬翁開車進撞上 紅牌重機騎士命危

簡男被撞後機車全毀，失去呼吸、心跳。（記者吳昇儒翻攝）

75歲李姓男子今日中午駕車行經新北市貢寮區台2線92.5公里處時，不慎與對向直行的大型重型機車發生猛烈碰撞，導致52歲簡姓重機騎士當場失去呼吸心跳（OHCA）。救護人員緊急將傷者送往貢寮衛生所澳底醫療救護中心搶救，情況並不樂觀，肇事原因則待警方進一步釐清。

新北市警局瑞芳分局今日中午12時19分接獲報案，指稱貢寮區台2線92.5公里處發生車禍。警方趕往現場調查，初步了解75歲李姓男子當時駕車，從基隆往宜蘭方向行駛，行經該路段時準備左轉進入一旁的停車場。

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未料，李男轉向時，不慎與對向直行、重型機車發生碰撞，導致52歲簡姓騎士當場倒地，失去生命跡象。救護人員抵達後，當場對簡男進行心肺復甦術（CPR）急救，但仍未恢復呼吸心跳，趕緊將人送往澳底醫療救護中心進行全力搶救。

此外，該起車禍的強大衝擊力波及停放在停車場內轎車受損，'所幸事故現場車輛並未占用主要車道，並未影響車輛通行。

警方調查，李男的酒測值為0.0MG/L，暫排除酒駕嫌疑；簡男的酒測值，則依法委託醫院代為進行抽血檢測，現已通知分局偵查隊鑑識人員前往現場進行採證與測繪，釐清事故原因。

撞擊力道猛烈，車輛殘骸散落一地。（記者吳昇儒翻攝）

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