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    醉女癱倒路中2警無奈拖拉她上警車 網友：警察真辛苦

    2026/05/24 14:15 記者姚岳宏／台北報導
    徐女泥醉倒在路中間，警方要將人拉到路邊，她還不斷反抗。（記者姚岳宏翻攝）

    徐女泥醉倒在路中間，警方要將人拉到路邊，她還不斷反抗。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市信義夜店區今凌晨1時許發生酒醉鬧劇，徐姓女子酒後與丈夫在松壽路16巷口拉扯，遭路過民眾誤認為「撿屍」上前攔阻，進而引發推擠衝突，警方獲報到場隔開雙方，因徐女泥醉癱倒路中，2名員警合力將她拖拉至路旁並實施保護管束，事發影片在網路上引發熱議。

    社群平台上曝光影片顯示，當時徐女完全爛醉並癱軟在馬路中央，2名處理員警無奈下，只能1人一邊拉住徐女手臂，將她拖到路旁安全處，影片曝光後，不少網友紛紛在底下留言，直呼現在的警察真的非常辛苦。

    轄區信義分局三張犁派出所指出，這起事件的起因是徐女酒後情緒不穩，其丈夫在現場試圖安撫並勸她返家，卻引來熱心民眾誤會男方意圖不軌，雙方溝通過程產生口角與肢體推擠，警方趕抵現場後將雙方隔離勸阻，才沒有讓衝突進一步擴大。

    事後參與衝突的當事人都不打算提出刑事告訴，不過為維護社會公共秩序，警方仍依社會秩序維護法將相關人等移請偵辦。至於喝醉的徐女，因已影響到自身與他人的安全，員警依警察職權行使法第19條規定進行保護管束，直到她情緒平復後，才交由家屬陪同帶回家。

    警方也呼籲民眾飲酒應適量，遇到糾紛務必保持理性，避免因誤會或一時衝動引發肢體衝突而觸法。

    警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

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