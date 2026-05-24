為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賓士車拒檢逃逸 三重警連開28張罰單並追查毒駕

    2026/05/24 13:47 記者吳仁捷／新北報導
    新北市一名駕駛違規講手機，拒絕警方攔檢，一路違規逃逸，警方祭出28張最高12萬元罰單，追查駕駛到案釐清是否毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名駕駛違規講手機，拒絕警方攔檢，一路違規逃逸，警方祭出28張最高12萬元罰單，追查駕駛到案釐清是否毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三重分局警員深夜巡邏，發現一名男子駕駛黑色賓士轎車，從路邊切出，警員見駕駛違規講電話，上前示意攔停，但駕駛加速逃逸，警方擔心圍捕傷及無辜，保持安全距離，並就駕駛駕車使用手機、逆向行駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈、危險駕駛、拒檢逃逸等違規，祭出28張違規罰單，最高可處12萬元罰鍰，將追查駕駛到案，釐清是否因毒駕畏罪潛逃。

    警方調查，這起拒檢逃逸案發生在今天凌晨零時許，三重所警員行經新北市三重區重新路與正義南路口，發現一輛黑色賓士從路邊竄出，警員看到駕駛邊開車邊講手機，立刻上前示意駕駛停靠路邊受檢，不料，該車竟加速逃逸。

    警員見狀，當場呼喊支援，騎警用機車一路跟監、一邊呼叫支援，當接近重新路、大同南路口紅燈路口，駕駛見前方被多輛機車擋道，假意停車要配合，但當綠燈前方機車起步後，賓士男又加速逃逸。警方雖一路跟監，但仍被對方開車逃離，所幸未波及其他車輛或造成其他民眾受傷。

    警方除釐清違規駕駛身分，通知到案，對於該車攔查拒檢，連同駕車使用手機、逆向行駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈、危險駕駛、拒檢逃逸等犯行，警方共開出28張違規罰單，最高可處12萬元罰鍰，本分局逐一逕行舉發，並通知到案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市一名駕駛違規講手機，拒絕警方攔檢，一路違規逃逸，警方祭出28張最高12萬元罰單，追查駕駛到案釐清是否毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名駕駛違規講手機，拒絕警方攔檢，一路違規逃逸，警方祭出28張最高12萬元罰單，追查駕駛到案釐清是否毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播