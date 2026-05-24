賓士車拒檢逃逸 三重警連開28張罰單並追查毒駕

新北市一名駕駛違規講手機，拒絕警方攔檢，一路違規逃逸，警方祭出28張最高12萬元罰單，追查駕駛到案釐清是否毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局警員深夜巡邏，發現一名男子駕駛黑色賓士轎車，從路邊切出，警員見駕駛違規講電話，上前示意攔停，但駕駛加速逃逸，警方擔心圍捕傷及無辜，保持安全距離，並就駕駛駕車使用手機、逆向行駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈、危險駕駛、拒檢逃逸等違規，祭出28張違規罰單，最高可處12萬元罰鍰，將追查駕駛到案，釐清是否因毒駕畏罪潛逃。

警方調查，這起拒檢逃逸案發生在今天凌晨零時許，三重所警員行經新北市三重區重新路與正義南路口，發現一輛黑色賓士從路邊竄出，警員看到駕駛邊開車邊講手機，立刻上前示意駕駛停靠路邊受檢，不料，該車竟加速逃逸。

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警員見狀，當場呼喊支援，騎警用機車一路跟監、一邊呼叫支援，當接近重新路、大同南路口紅燈路口，駕駛見前方被多輛機車擋道，假意停車要配合，但當綠燈前方機車起步後，賓士男又加速逃逸。警方雖一路跟監，但仍被對方開車逃離，所幸未波及其他車輛或造成其他民眾受傷。

警方除釐清違規駕駛身分，通知到案，對於該車攔查拒檢，連同駕車使用手機、逆向行駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈、危險駕駛、拒檢逃逸等犯行，警方共開出28張違規罰單，最高可處12萬元罰鍰，本分局逐一逕行舉發，並通知到案。

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新北市一名駕駛違規講手機，拒絕警方攔檢，一路違規逃逸，警方祭出28張最高12萬元罰單，追查駕駛到案釐清是否毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

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