台3線獅潭段重機失控衝撞！越南籍遊客觀戰「追焦」遭撞，騎士、遊客皆骨折。圖為傷者送醫畫面。（民眾提供）

苗栗縣獅潭鄉台3線120公里處（往獅潭方向）發生一起交通事故，一名25歲吳姓男子駕駛黃牌大型重型機車，行經該路段時不慎失控，直接衝撞2名正在路邊觀賞重機奔馳的越南籍遊客，越南籍女遊客右小腿開放性骨折、男遊客頭部撕裂傷、機車男騎士右手骨折。

苗栗縣府消防局指出，今日早上8點多接獲警方轉報後，立即派遣3車6人趕赴現場緊急救援。現場共有3名傷者，其中26歲的越南籍女性遊客傷勢較為嚴重，右小腿呈現開放性骨折，另一名22歲的越南籍男性遊客則有頭部約2公分撕裂傷及左大腿擦傷；至於肇事的25歲吳姓重機騎士，現場右手骨折、口鼻出血。

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救護人員在現場迅速為傷者進行包紮止血與骨折固定，隨後立即將3人送往醫院救治，警方指出，兩名越南籍觀光客事發當時正在該處觀賞台3線的重機奔馳，不料發生意外。詳細車禍原因與肇事責任，正由警方進一步調查釐清中。

大湖警分局呼籲，轄區台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引民眾前往，導致多數路段易為事故熱點，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，務必遵守交通安全規則切勿違規，避免事故發生，維護用路人安全。

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