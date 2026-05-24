中和毒駕害命！未婚妹北上暫住胞姐家 外出吃飯購物竟遇死劫

王嫌駕駛的白色轎車疑因故障而停下。（記者陸運鋒翻攝）

吸食「喪屍煙彈」依托咪酯的男子王昶筌，昨毒後駕駛自小客車，行經新北市中和區景平路、大勇街口，撞輾共乘1台機車的林姓姊妹檔，造成1死1重傷；據悉，已退休的71歲、64歲林姓姊妹檔，姊姊與女兒居在新北市樹林區，妹妹則未婚獨自居在台南，而妹妹近日從台南北上新北找胞姊玩，並且暫住樹林家中，怎料會遇上死劫。

據了解，林姓姊妹昨天下午由姊姊騎機車載著妹妹，一同前往新北市中和區一帶逛街購買民生用品及吃飯，結束後準備返回姊姊樹林住家，但行駛中和區大勇街等待左轉時，遭遇毒駕暴衝的王嫌倒車撞擊倒地，並加速從2姊妹身上輾過。

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據知，接獲警方通知的林姓姊姊女兒，得知母親身受重傷及阿姨驟逝的噩耗，除了痛批王嫌毒駕害人的行為，同時對王嫌提出相關告訴，檢警將於今天下午1時40分進行相驗釐清死因，而新北地檢署今晨訊問王嫌後，認定王嫌有滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，新北地院預計在下午2時40分開羈押庭。

王嫌在中和景平路、大勇街口先撞擊路邊緣石，再倒車猛撞林姓姊妹機車後，再往前輾過2人，警消到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

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