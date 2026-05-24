為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中和毒駕害命！未婚妹北上暫住胞姐家 外出吃飯購物竟遇死劫

    2026/05/24 13:28 記者陸運鋒／新北報導
    王嫌駕駛的白色轎車疑因故障而停下。（記者陸運鋒翻攝）

    王嫌駕駛的白色轎車疑因故障而停下。（記者陸運鋒翻攝）

    吸食「喪屍煙彈」依托咪酯的男子王昶筌，昨毒後駕駛自小客車，行經新北市中和區景平路、大勇街口，撞輾共乘1台機車的林姓姊妹檔，造成1死1重傷；據悉，已退休的71歲、64歲林姓姊妹檔，姊姊與女兒居在新北市樹林區，妹妹則未婚獨自居在台南，而妹妹近日從台南北上新北找胞姊玩，並且暫住樹林家中，怎料會遇上死劫。

    據了解，林姓姊妹昨天下午由姊姊騎機車載著妹妹，一同前往新北市中和區一帶逛街購買民生用品及吃飯，結束後準備返回姊姊樹林住家，但行駛中和區大勇街等待左轉時，遭遇毒駕暴衝的王嫌倒車撞擊倒地，並加速從2姊妹身上輾過。

    據知，接獲警方通知的林姓姊姊女兒，得知母親身受重傷及阿姨驟逝的噩耗，除了痛批王嫌毒駕害人的行為，同時對王嫌提出相關告訴，檢警將於今天下午1時40分進行相驗釐清死因，而新北地檢署今晨訊問王嫌後，認定王嫌有滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，新北地院預計在下午2時40分開羈押庭。

    王嫌在中和景平路、大勇街口先撞擊路邊緣石，再倒車猛撞林姓姊妹機車後，再往前輾過2人，警消到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

    王嫌在中和景平路、大勇街口先撞擊路邊緣石，再倒車猛撞林姓姊妹機車後，再往前輾過2人，警消到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播