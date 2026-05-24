車禍鑑損求償3-2》鑑損機構須慎選 鑑價合理獲賠機會高

資深車商建議，若車齡較高殘值較低，可請在地汽車同業公會開立簡易的鑑定書，可供法官判決時參考。（記者吳昇儒攝）

雖然目前有許多法官認同車禍事故過後，車輛本身的價值將會減損，會參考鑑價結果判賠，但鑑損的機構公信力非常重要，並非單純二手車商開出的鑑定報告就會被採信。胡姓車商指出，除縣市的汽車技術商業同業公會外，學術單位、汽車相關雜誌社也有進行鑑定服務，建議民眾挑選時必須考量該單位的公信力，獲賠的機率較高。

一名資深法官指出，每一位法官對於鑑定程度的要求大不相同，也會因個案情況，而有所差異；有些法官會認為，鑑損須找雙方都同意的鑑定單位，較為公允，有些則會要求詳細的檢驗報告，須將車體零件拆下拍照，才願採信，但鑑定費用可能會高達數萬元。有時候雙方聽到要額外支付數萬元的鑑定費，就會考慮會不會和解。

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也有民眾拿著中古車商開立的簡易鑑價書，就要求對方賠償，但因公信力薄弱，結果未被採納。若真的要向對造求償，建議找汽車相關同業公會或學術單位，也可尋找相關判例，尋找哪些單位的鑑定結果，會讓法官採信。

經營二手車數十年的胡姓車商指出，若車子本身殘值較低，可考慮是否採取簡易鑑定方式，由專業單位評估概略的價格，給法官參考，在該基準上，進行增減賠償金額；但若是車價較高，折損嚴重，則建議在第一時間修整時，就直接找專業鑑定單位同步進行細部鑑定，雖花費數萬元，但較能保障自身權益。

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