車禍鑑損求償3-1》打破折舊吃虧魔咒！ 車禍造成「車輛價值減損」成求償新趨勢

車禍發生之後，被撞車主常因零件折舊問題，感覺到賠償金額不足，現已有不少車主提出「車輛價值減損」向肇事者求償。（示意圖，與本案無關）

車禍事故發生時，若現場無人員受傷，且事後賠償喬不攏，被害人只能提出民事訴訟，爭取權益。如果車齡較大或零件殘值過低，可能無法得到合理賠償，大多都自認倒楣。近年來，已有不少被害人認為被撞後，造成車輛本身價值減損，提出專業鑑定書，向肇事者求償，獲得法院認同，判賠金額從數萬到數十萬元不等補償損失。

名綸法律事務所主持律師房彥輝指出，依民法規定，車禍造成損害的賠償方法，車主得選擇「回復原狀」或「金錢賠償」，而「回復原狀」是要回復到損害發生前的原狀，而不能回復原狀或回復顯有重大困難者，依民法第215條規定，應以金錢賠償其損害；但一般肇事者都會以車齡、零件折舊為由，要求減少賠償金額，讓不少被撞車主憤恨不平。

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房律師說，但已有不少被害人考慮到車輛事故後，轉售後車輛本身價值會有減損問題，以民法第196條中提及的受損「減少之價額」為依據，找專業的鑑定單位，進行鑑價，開出證明後，向肇事者求償車輛本身價值減損部分金額，已很多案例獲得法官判賠。

一名王姓車主前年10月駕駛賓士車行經新北市金山區時，被杭姓車主逆向撞擊，車子嚴重變形。王姓車主找來專業單位鑑定，判定其賓士車受事故影響，就算車輛完全修復後，車輛本身價值減損仍高達60萬元，向對方求償，最終法院判肇事車主須全賠。

2024年4月間，一名廖姓駕駛駕車行經國道一號北向240公里處時，遭到大貨車撞擊，車輛受損嚴重。車主支付2.5萬元的鑑定費，將車送請鑑定，結果顯示車輛價值減損六3.5萬。雖肇事車主辯稱，該車未販售，無實質減損。法官則認為，不論是否交易，事故發生時車價就已減損，判處肇事車主連同鑑定費須賠償66萬元。

潘姓中古車商指出，以往車子被撞後，事後若真的談不攏，走上法院大部分都是被害人比較吃虧；對被害人而言，車子受損零件必須得貼錢換新，若沒被撞，根本不需要額外花錢；反觀肇事者只需要支付折舊後的金額，似乎不夠公允，若能在加入車輛本身價值的減損作為賠償考量，較為公平。

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