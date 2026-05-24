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    松機死亡車禍2男皆赴機場接送客人 63歲男遭輾斃、駕駛稱沒看到人

    2026/05/24 12:45 記者姚岳宏／台北報導
    警方將肇事駕駛游男依過失致死罪嫌送辦。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將肇事駕駛游男依過失致死罪嫌送辦。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市松山機場第一停車場繳費機前車道昨晚發生死亡車禍，前往機場接送旅客的62歲游男駕車正要離開停車場時，撞上步行的63歲張男並將其捲入車底，事後卻稱「沒看到前方有人」，張男送醫搶救後仍告不治，游男經檢測排除酒駕與毒駕，今天上午依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    航警局台北分局初步調查，肇事的游男與死者張男此行前往機場目的，都是為了接送旅客，游男的客人已經到機場，他才將車開出去準備接人。警方對游男進行檢測，確認其酒測值為0，毒品快篩試劑檢測也呈現陰性，車內亦未搜出任何違禁品。

    警方調查，昨晚9時許游男駕駛轎車正準備離開松山機場第一停車場，在接近出入口的繳費機車道準備轉彎時，疑似未注意車前路況，不慎直接撞擊正在行走的張男，張男遭受重創被壓入車底，當場失去生命跡象。

    警方與救護人員獲報，合力將受困的張男從車底救出，立刻施以心肺復甦術，隨後被緊急送往國泰醫院急救，經搶救後仍不幸身亡。

    警方已完成筆錄，並將持續調閱周邊監視器與車內行車紀錄器，以釐清確切肇責，航空警察局台北分局也呼籲，民眾駕車務必留意車前狀況並減速慢行，以確保自身與其他用路人的安全。

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