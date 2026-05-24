「攝狼」現蹤北捷古亭站 拿手機偷拍辣妹裙底風光

警方到場逮捕廖男。（記者王冠仁翻攝）

廖姓男子昨天深夜搭乘台北捷運至古亭站，他從9號出口要離去時，涉嫌在樓梯上拿出手機，偷拍前方另1名辣妹的裙底風光。不過，他的變態行徑，恰好被在旁的另名來台旅遊的外籍男子目擊，外籍男見義勇為制止並報警，轄區警方趕到後，在廖男手機內找到偷拍影像，當場將他逮捕。

這名外籍男子事後也在社群發文，「非常驚訝台灣那麼安全的國家竟然會發生這種事情？剛剛在古亭捷運站9號出口，當場抓到偷拍狼偷拍女生朋友裙底，警察到場後一直辯解忘記密碼，嘗試刪掉偷拍照片」。

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警方調查，廖姓男子昨天深夜近11時許搭乘台北捷運至古亭站後，從9號出口樓梯離去時，他見到前方有名辣妹穿著短裙，竟然尾隨在後，還趁機拿出手機偷拍對方裙底風光。辣妹對此渾然不覺，但當時在旁有1名來台旅遊的外籍男子見到，立刻上前制止並報警。

轄區警方趕到現場，廖男起先還裝傻，否認自己偷拍，甚至當員警要查看他手機時，他還一度以忘記手機解鎖密碼為由拒絕，就算最後解鎖手機後，居然還想在警方眼皮底下偷偷刪除偷拍影像，行徑誇張。

警方檢視廖男手機，確實有發現偷拍裙底的相關影像；警方事後調閱相關監視器畫面，發現當時捷運站人潮稀少，他卻故意貼近辣妹後方還拿出手機偷拍。警方最後將廖依妨害秘密及妨害性隱私現行犯逮捕。

中正二分局呼籲，民眾如遇有明顯可疑人士靠近，或目擊疑似偷拍情事，可撥打110通報警方到場查處。警方對於違序違法行為，均將依法嚴辦絕不寬貸。

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