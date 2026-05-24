彰化1個月3起毒駕重大車禍 議員：下一秒誰被撞？

彰化縣接連傳出毒駕釀成重大車禍傷亡事故，警方展開路檢大執法，才1天一個彰化分局轄區就查獲毒駕2件、酒駕5件。（警方提供）

全國毒駕肇事頻傳，彰化縣短短1個月內更接連發生3起重大傷亡車禍，其中彰化市彰南路3段5月22日更發生2死3傷慘劇，引發地方對毒駕問題高度關注。警方昨（23）天展開路檢大執法，才1天一個彰化分局轄區就查獲毒駕2件、酒駕5件，也讓多位縣議員直言，毒駕問題已不只是交通違規，而是公共安全危機，主張重罰。

彰化市長參選人温芝樺表示，毒駕當然必須重罰，但更值得擔心的是，很多人早在吸毒前，就已陷入孤單、壓力與失序狀態，卻沒有人接住。

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温芝樺說，每起毒駕新聞背後，都是一個家庭破碎，「有孩子等不到父母回家，也有父母永遠失去孩子」，人民不該每天活在「下一秒會不會被毒駕撞上」的恐懼中。

她以三寶媽及長期擔任導護志工的經驗指出，每天站在路口看孩子上下學，更能感受到家長對社會安全的不安。她認為，毒駕不能只停留在事後譴責，除了加重刑責，也應同步加強校園反毒教育、青少年情緒支持、社區家庭關懷與高風險預警機制，避免更多人被毒品攻陷。

縣議員吳韋達則從執法面提出警訊。他說，彰化縣毒品快篩劑使用量偏低，從2025年11月至今僅使用180劑，基層員警若臨時需要快篩劑，還得另外聯繫同仁送來，增加執法負擔。

吳韋達認為，毒品防制不能只靠事後查緝，應從預防、治療、減害與宣導多管齊下，尤其依托咪酯等新興毒品使用族群年輕化，縣府更應加強校園、工業區等高風險場域宣導，同時補足第一線警察執法工具，降低毒駕對交通安全的威脅。

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縣議員温芝樺對毒駕造成重大車禍事故提出看法。（温芝樺提供）

縣議員吳韋達也在議會質詢時要求警方正視毒駕嚴重性與供應基層毒品快篩劑數量不足的問題提出警告。（民眾黨彰化縣黨部提供）

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