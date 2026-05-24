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    首頁 > 社會

    機車騎士被按喇叭「路怒症」發作 當街拿安全帽砸破計程車車窗

    2026/05/24 12:16 記者王冠仁／台北報導
    計程車車窗被砸破。（記者王冠仁翻攝）

    計程車車窗被砸破。（記者王冠仁翻攝）

    50歲陳姓計程車司機昨天開車外出載客，行經台北市重慶南路3段1處路段準備要右轉時，因前方有1輛機車，他按鳴喇叭好心提醒，沒想到這名顏姓機車騎士居然「路怒症」發作，氣得當場下車，還拿起安全帽朝計程車車窗猛砸，導致陳頭部、肢體多處受傷。警方事後循線逮到顏，將他逮捕送辦。

    北市警中正二分局昨天晚上7時許接獲報案，民眾聲稱在台北市重慶南路3段1處路段上，有1輛多元計程車與人發生糾紛，需要警方到場協助。

    轄區警力立刻趕到現場，這才發現原來當時是陳姓司機駕車載客，經過該處要右轉時，對前方機車按鳴喇叭提醒，沒想到機車騎士居然當場「爆氣」，氣得下車拿起安全帽朝計程車車窗猛砸，直到車窗破裂後，又出拳對陳姓司機亂揍，隨後才騎機車落跑。

    警方隨即調閱監視器畫面，根據機車的車籍資料，鎖定62歲顏姓男子涉有重嫌，警方循線前往其住處將他帶回，並將他依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

    中正二分局呼籲，民眾如遇糾紛應理性應對冷靜處理，倘遇急迫情形應儘速報警，切勿因一時情緒釀成衝突，警方必依法究辦。

    計程車車窗被砸破。（記者王冠仁翻攝）

    計程車車窗被砸破。（記者王冠仁翻攝）

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