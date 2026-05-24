台中北屯藥局傳火警 消防架梯、破門救出2人送醫

台中市北屯區松竹路2段一間藥局，今天清晨6點多起火燃燒，消防人員架設雙節梯救出受困屋內兩人。（記者陳建志翻攝）

台中市北屯區松竹路二段一間藥局，今天清晨6點多傳出火警，台中市消防局獲報出動20多名消防人員到場搶救，除用電鋸鋸開鐵捲門，還架梯搶救，順利救出受困屋內1男1女，因吸入濃煙嗆傷身體不適送醫，詳細起火原因今天將由火調人員到場調查釐清。

台中市消防局今天清晨6點13分接獲民眾報案，指稱北屯區松竹路二段一間藥局1樓冒黑煙起火，立刻派遣四平分隊、第八大隊共計4個單位，出動各式消防車輛11輛、消防人員23名，由第八大隊組長林諺樟擔任指揮官指揮救火。

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消防人員到場時，發現1樓冒出濃濃黑煙，民眾並回報屋內有2人受困，立刻持電鋸鋸開1樓的鐵捲門，並架設雙節梯到3樓進行搶救，火勢約在6點30分控制，並順利救出受困屋內，年約30歲的1男1女。

火勢在消防人員全力出水灌救下，約在6點32分撲滅，兩名受困的民眾因吸入濃煙嗆傷身體不適，送往中國醫藥大學附設醫院進行治療，詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。

台中市北屯區松竹路2段一間藥局，今天清晨6點多起火燃燒，消防人員鋸開1樓鐵捲門進行搶救。（記者陳建志翻攝）

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