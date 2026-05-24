中壢知名燒仙草店大火毀屋 店家「這理由」判賠屋主540萬元

中壢知名燒仙草店4年多前發生火警。（資料照）

桃園市中壢區名店「上輝燒仙草」，4年多前發生火警造成1死2傷憾事，4樓透天厝被燒得面目全非，經鑑定火警原因指向使用電器過失，起火處發現有延長線老化又串接使用情形，詹姓屋主向劉姓店家求償874萬餘元，桃園地院日前判決店家需賠償屋主540萬餘元，可上訴。

劉姓店家向詹姓屋主承租4樓透天厝營業約20年，外頭巨大的「仙草杯」是知名地標，2022年8月20日凌晨2點多因一場火警燒毀。

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詹姓屋主主張，劉姓店家以每月7萬元向其承租全棟透天厝，該期租賃契約至2022年12月31日，火警不僅造成房屋多處毀損，店家在租賃期限後又繼續佔有，直到2024年5月10日才返還，經鑑定火警原因是使用電器過失所致，因此向店家求償房屋污名化之價值減損206萬餘元、修復費用553萬餘元，以及持續佔用造成的租金損失114萬餘元，共應給付874萬餘元。

店家則主張，依火災原因鑑定報告，無從認定他有過失，且屋主提出的修繕費用內容，與原來房屋屋況有很大差異，且所修繕的物品應計算折舊，他找人估算僅需219萬餘元，與屋主所提差異很大，此外，即使他租約期滿即將屋子返還，但因火災發生也無法使用，屋主並無損失。

判決指出，依據桃園市消防局火災原因調查鑑定報告，火警起火處在1樓販賣區北側天井樓梯間，該處延長線電源線及室內電源配線被覆嚴重受熱、熔凝、碳化，銅導線裸露並發現有熔斷情形，另承租人家人也表示，房屋的電源配線是自20年前承租裝潢後使用迄今，並於插座不敷使用時再串接延長線，加上現場又堆放易燃物，認為火災與店家未定期更換、淘汰延長線，且使用多組延長線且有串接行為有關，難認有盡到善良管理人的注意義務，店家抗辯不需負過失責任顯無可採。

判決指出，屋主請求房屋污名化價值減損，經函請不動產估價師後回覆206萬餘元，兩造對鑑定報告內容都不爭執；至於房屋修繕費用應依修繕報價單，依據雙方所提報價單，以店家所提較為詳細且清楚，同時考量房屋承租20年的折舊率，認為修繕費用以219萬餘元較為適當，至於屋主另求償逾期佔有的租金亦屬合理，判決店家共需給付屋主540萬餘元。

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