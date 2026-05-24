宜蘭壯圍哈密瓜遭竊 逃逸外勞爬屋頂與警僵持雲梯車到場待命

宜蘭壯圍哈密瓜遭竊，涉案的阮姓外勞爬到鐵皮屋屋頂與警僵持。（圖由葉慶文提供）

宜蘭縣知名的壯圍哈密瓜傳出遭竊，逃逸外勞阮姓女子，涉嫌潛入新南村蘭陽溪床的瓜園行竊，行跡敗露後騎車逃逸，再爬上鐵皮屋頂，與警方僵持1個小時，歷經柔性勸說態度軟化，被帶回地面，全案依竊盜罪移送法辦。

礁溪警分局今天（24日）指出，警方昨天上午11點獲報，壯圍鄉哈密瓜園發生竊案，被偷走7顆哈密瓜，損失4200元，辦案人員下午2點將阮姓女子查緝到案，失竊的哈密瓜已發還瓜農。

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壯圍鄉新南村長葉慶文說，事發當下，疑有2人在哈密瓜園偷瓜，瓜農發現後當場吆喝，嫌犯帶著已裝袋的哈密瓜騎車逃離現場，警方啟動攔截圍捕，其中1名阮姓女子在途中棄車逃逸，偷來的7顆哈密瓜棄一併棄置路旁。

阮女先跑到稻車藏匿，後來爬上1間鐵皮屋屋頂，與警方僵持不下，現場險象環生，消防局派遣雲梯車到場待命，葉慶文向阮女喊話，「小姐妳要小心，趕快下來」，經過1小時僵持，消防員平安把她帶下來，交給警方偵辦。

警方查出阮女是名逃外勞，警詢後送交移民署宜蘭收容所安置，至於是否另有共犯在逃？尚待調查釐清。壯圍哈密瓜口感佳、風味獨特，頗受消費喜愛，屬於高單價農特產品，5月到7月初是產季，葉慶文請警方加強巡邏，不要讓宵小有可乘之機。

涉嫌竊取哈密瓜的阮姓外勞，行跡敗露後棄車逃逸，已裝袋的哈密瓜也棄置路旁。（圖由葉慶文提供）

阮姓外勞（中）被警方帶回派出所偵辦。（圖由警方提供）

壯圍哈密瓜是宜蘭縣知名農特產品。（記者江志雄攝）

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