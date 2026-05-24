驅蚊？作法? 陌生女子家門前燒紙嚇壞屋主 社維法送辦

文山所所長陳政儀說明案情。（記者蔡清華翻攝）

有關民眾於社群平台Threads貼文反映，疑似有不明人士於鳳山區青年路二段一帶住家門口燃燒物品，引發住戶不安懷疑被作法引發網友熱議。警方獲悉後，立即主動展開調查，迅速釐清案情，並通知涉案女子到案說明。女子稱是為驅蚊，警方仍依違反《社會秩序維護法》移請高雄地方法院簡易庭裁定。

警方表示，於23日13時12分許接獲鄭姓民眾報案，稱前一日晚間返家時，發現住家門口地面留有灰燼痕跡，懷疑遭人刻意燃燒物品，遂向鄰居調閱監視器畫面查看。經警方進一步調查，發現一名女子徒步行經現場，並疑似於該處燃燒紙類物品後離去。

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警方隨即擴大調閱周邊監視器影像，迅速掌握涉案車輛及女子身分，並通知余姓女子到案說明。余女於當日晚間20時許主動到案，表示因現場蚊蟲較多，才會以焚燒紙張方式驅蚊，並非刻意針對住戶滋擾或恐嚇。

鳳山分局表示，余女於住宅附近焚火行為，已違反《社會秩序維護法》第68條第1款規定，全案依法移請高雄地方法院簡易庭裁定。警方也呼籲，民眾切勿任意於住家周邊或公共場所燃燒物品，以免造成鄰里恐慌或引發火災危險，若發現可疑情事，請立即撥打110報案。

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