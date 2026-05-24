男騎電輔車夜遊大鹿林道東線滑落10米邊坡 幸卡樹間獲救

新竹縣消防局五峰分隊架設繩索確保系統，由救援人員攜帶照明及基本救護裝備下切接近患者。（圖由新竹縣消防局提供）

大鹿林道鐵馬驚魂記！新竹市63歲男子昨夜在觀霧國家森林遊樂區內騎乘電動輔助自行車，不慎於大鹿道林東線滑落約10米深邊坡，所幸卡在坡樹木間，未持續墜落；新竹縣政府消防局接獲通報後，與苗栗縣消防局及相關單位共同執行搜救任務，最後成功將患者救出。

新竹縣政府消防局表示，這名男子昨夜騎乘電動輔助自行車，行經苗栗縣泰安鄉大鹿道林東線8.8K處時，雖安全帽有配戴燈光，但因山區夜間視線不佳，不慎滑落約10米深邊坡，所幸患者受困於邊坡樹木間，未持續墜落。

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五峰分隊於晚間9時45分到達現場後，立即展開地形勘查與救援作業，救援人員利用患者呼喊聲及燈光反射進行搜索定位，確認患者受困於邊坡樹木間後，隨即架設繩索確保系統，由救援人員攜帶照明及基本救護裝備下切接近患者。

後續由現場人員採用電動上升器配合搜救人員引導，逐步將患者向上脫困，成功安全帶返道路處。救援過程中，消防人員並提供能量飲料協助患者補充體力。經苗栗縣消防局現場評估，患者生命徵象穩定、意識清楚，表示無就醫需求。

觀霧國家森林遊樂區表示，大鹿林道東線步道是前往大霸尖山的主要路徑，全程19公里，這條路線不僅用於登山，也適合大眾健行，同時也是觀霧地區唯一允許自行車通行的步道。

消防局表示，這次救援，新竹縣共出動五峰分隊花園小隊共2車5人；森林警察及林保署各派遣1人支援；苗栗縣消防局則出動2車，共2車4人投入救援勤務。

消防局提醒，山區道路及林道路況複雜，夜間照明有限，民眾從事自行車或戶外活動時，除應配戴安全防護裝備外，也應注意行車速度及周遭環境，並避免夜間深入山區，以降低意外發生風險。

新竹市63歲男子昨夜騎乘電動輔助自行車，不慎於大鹿道林東線滑落約10米深邊坡，所幸卡在坡樹木間，未持續墜落，由消防等單位協助脫困，沒有大礙。（圖由新竹縣消防局提供）

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