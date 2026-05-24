彰市12小時2起毒駕釀2死6傷 警大執法狂抓7駕駛毒酒駕

彰化市彰南路小貨車駕駛毒駕釀2死3傷。（資料照）

彰化市從22日晚間到昨天（23日）上午短短12小時內發生2起疑似毒駕重大事故，共造成2死6傷，彰化警分局為此於昨天展開大執法，查獲毒駕、酒駕共7人，以及毒品通緝犯1人及逃逸移工1名，還舉發闖紅燈等重大交通違規81件；警方強調除將持續密集臨檢、路檢、機動攔查等勤務強力取締毒駕、酒駕，全力防制重大交通事故，更將全力查緝毒品犯罪，並積極向上溯源追查毒品來源，展現淨化社會治安及守護民眾安全的決心。

彰化市彰南路22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷的重大交通事故後，短短12小時內，彰化市東谷路又發生砂石車撞進大賣場事故，造成3人受傷，警方對砂石車司機實施毒品快篩檢測，結果司機呈安非他命陽性反應，疑似毒駕肇事。

請繼續往下閱讀...

彰化警分局指出，從5月1日迄23日止共查獲毒駕16件、酒駕52件。鑑於彰南路重大交通事故，彰化分局為展現維護道路安全決心，強化交通執法勤務作為，規劃執行路檢攔查專案大執法勤務，針對轄內毒（酒）駕「易肇事路段」及「事故熱時」規劃部署勤務，除執行定點路檢攔查外，還採取不定點機動攔查及日間定點路檢勤務，以強化毒（酒）駕執法力度，防止毒（酒）駕危害道路交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

砂石車撞進賣場釀3傷，司機毒品快篩呈陽性反應。（資料照）

彰化警分局昨天實施大執法，查獲毒駕、酒駕共7人。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法