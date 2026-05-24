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    又見街頭「喪屍」！桃園騎士突倒路中狂抖 警搜出喪屍煙彈送辦

    2026/05/24 11:25 記者鄭淑婷／桃園報導
    黃男騎乘機車殭屍式倒地，警方追出他涉嫌毒駕送辦。（圖擷取自嫌疑人黃瓊慧Threads）

    黃男騎乘機車殭屍式倒地，警方追出他涉嫌毒駕送辦。（圖擷取自嫌疑人黃瓊慧Threads）

    桃園市桃園區中正路與和平路口，昨（23）日有民眾目擊1名騎士突然倒地，身體、手部不斷抖動，已經難以控制自己，有路人靠近想幫忙，騎士還揮手示意不用，警方到場後騎士已離開，經追查於中山東路攔截到該名37歲黃姓騎士，並在他身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，經毒品唾液快篩呈陽性反應，訊後將黃男移送桃園的地檢署偵辦。

    目擊的民眾將影片PO上網，當時黃男騎乘機車停在中正路與和平路口，突然間就向左側倒下躺地，有意識但似乎難以控制身體與手部，期間有路人上前關心，黃男揮手說不用，在警方趕抵之前，黃男勉強扶起車子離開，網友形容黃男根本是「喪屍式倒地」、「1天是要有多少起毒駕」。

    議員黃瓊慧表示，接獲網友通報後立即致電警方，追蹤偵辦進度；桃園警分局景福派出所員警持續追查，後於桃園區中山東路攔查到黃男，發現他持有毒品依托咪酯，經毒品唾液快篩呈陽性反應，涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪，訊後依法移送偵辦。

    桃園警分局強調，毒駕不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命安全，分局今年迄今已查獲108件毒駕案件，將持續加強查緝，全力維護市民安全，防制毒品危害蔓延。

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    警方攔查黃男到案，並搜出毒品嫌疑犯，黃男經毒品毒品快案呈現劇烈反應。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方攔查黃男到案，並搜出毒品嫌疑犯，黃男經毒品毒品快案呈現劇烈反應。（記者鄭淑婷翻攝）

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