苗栗龍鳳漁港4國中生戲水 1人落海搜救2小時尋獲不治

苗栗龍鳳漁港4國中生相約戲水，1人不幸落海、搜救2小時尋獲送醫不治。（民眾提供）

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港昨（23）日傍晚驚傳奪命落海意外！4名國中同學相約利用周六傍晚前往龍鳳漁港安檢所附近戲水，不料過程中發生憾事，其中一名劉姓男國中生不慎落海，經海巡人員歷經2小時搜救於昨日晚間8點找到劉生，消防人員趕緊送醫，最後仍遺憾送醫不治。

苗縣府消防局指出，海巡人員接獲求救後立即調閱監視器，確認確實有人員落海，隨即於昨日晚間6點多轉報苗栗縣政府消防局指揮中心，消防局火速派遣竹南分隊前往協尋，現場集結了消防警、消13名、岸巡人員31名、水上救生協會2人及義消4人，共計45名搜救人力展開陸海空全面搜救。海巡勤務指揮中心派出線上巡邏艇於海面搜尋，並出動海巡大型空拍機飛往外海偵查，消防局則利用空拍機在岸邊進行地毯式搜索。

請繼續往下閱讀...

歷經約2小時的搜救，搜救人員在昨日晚間8點38分發現落水的劉生，並合力將他救起。由於患者被救上岸時已無呼吸心跳，現場4名高級救護技術員（EMTP）隨即施打骨針進行高級緊急救治，並由救護車火速送往為恭醫院全力搶救。令人遺憾的是，劉生經醫院急救後仍回天乏術，最終宣告死亡，詳細落水原因仍待警方與海巡進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法