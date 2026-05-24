獨家》毒駕惡男起底！輾人1死1重傷前曾吸喪屍煙彈 撞到車壞了才停

王昶笙在車禍發生後坐在地上，呈精神恍惚狀態。（取自我是中和人）

毒駕惡男王昶筌昨駕駛自小客車行經新北市中和區時，精神恍惚撞擊雙載機車，再往前輾過倒地的林姓姊妹，妹妹經醫院急救不治，姊姊身受重傷仍在治療；警方調查，事故發生前王嫌曾吸食「喪屍煙彈」，研判事發後怕被逮還踩油門加速逃跑，但因車壞了才停下，隨後被見義勇為民眾制伏。

據了解，家住新北市永和區的50歲王嫌，從事自動門安裝、維修工作，他有多項毒品前科，曾於2014年、2020年及2022年吸食2級毒品安非他命被警方逮捕送辦，遭判處有期徒刑3個月及裁定緩起訴處分。

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中和警分局調查，王嫌昨前往桃園八德一帶找朋友，期間還吸食毒品「喪屍煙彈」依託咪酯，昨下午2時許從桃園毒駕行駛高速公路，準備返回永和住處，下午4時許行經中和景平路左轉大勇街時，先失控自撞邊緣石，隨後猛烈倒車，撞上正在等候左轉的機車，71歲林姓姊姊載著64歲妹妹雙雙倒地，豈料王嫌再度加速前進，致使輾壓機車姊妹2人，隨後下車被見義勇為民眾制伏。

林姓姊姊送醫時肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，經送往雙和醫院緊急連夜開刀後，暫無生命危險仍在加護病房觀察，而妹妹全身多處重創，送往新店慈濟醫院時原本意識清楚，到院後因傷勢過重失去呼吸心跳，家屬趕到醫院後忍痛決定拔管，宣告不治。

據悉，王嫌被捕後辯稱自知自己撞上邊緣石，但接下來的倒車撞輾，全推給車子壞掉暴衝，不過，警方認為這全是他的脫罪之詞，研判他是因為怕毒後駕被查出，想到逃跑才會但撞到車子壞了才停下，詢後依毒駕致人於死、公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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警方查扣喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

林姓姊妹遭撞輾後倒地，警消獲報到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

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