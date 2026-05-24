GT尾翼改裝囂張夜聚 板橋警方甕中捉鱉攔檢235車開罰57件

數百輛改裝、爆音車相約23日晚間在新北市板橋通訊園區車聚，板橋警分局強制設崗攔檢，攔查200餘車，開罰57車，約制非法改裝車聚，還給民眾安寧周末夜。（記者吳仁捷翻攝）

大批改裝車友趁週末夜在新北市板橋通訊園區立體停車場圓形通道「車聚」，改裝車輛不乏裝設誇張的GT尾翼，挑釁公權力行徑囂張，板橋警分局獲報嚴陣以待，分局長彭正中調集優勢警力在停車場出口、周圍路口攔檢，會同台北區監理所板橋監理站2小時攔查235輛車，舉發57件違規改裝及爆管噪音車輛，並強制驗車，成功壓制改裝車氣焰。

「北部車聚！板橋通訊園區立體停車場登場！怕警察來亂，不要惡意催油門！」由於板橋通訊園區的圓型車道可讓改裝車們接連炫車，近來成為改裝車族車聚熱區，改裝車族群23日晚間9時許邀集數百名車友舉辦大型車聚，事前還彼此提醒要低調別引起警方注意，不過，警方網路巡邏獲悉「百車夜聚」情資後，嚴陣以待，整編分局警力，聯合板橋監理站、新北市環保局組成「環警監聯合戰隊」，於車聚前後，在停車場出口，周遭交通要道，布設複式警力與機動測照點，全面性封閉式路檢，滴水不漏的執法。

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警監環等單位，針對炸街噪音車、違規改裝車及超速狂飆者，採取「零容忍」強勢攔查，當晚攔檢 235輛車輛，當場開罰3件無照駕駛、18件擅自變更設備、26件違規變更重要設備及通報11件噪音車，查獲57車違規，警方以強勢執法實力，在活動可能滋事、演變成危險駕駛前便強力降溫，有效嚇阻不良歪風。

板橋警分局長彭正中呼籲，「馬路非賽道」，飆車族勿心存僥倖集體違規或改裝轟炸街道，板橋警將持續實施高強度鐵腕大執法，凡發現任何危險駕駛等不法情事，定當「依法從嚴究辦」，絕不寬待，誓言捍衛市民安全寧靜宜居環境。

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