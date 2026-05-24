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    女騎士刷整排防撞桿撞道路緣石 網笑：像瑪利歐金幣都吃到了

    2026/05/24 09:57 記者許麗娟／高雄報導
    女騎士自撞車道防撞桿後，失控撞向高雄車站外的人行道路緣石，頭、臉部嚴重撕傷送醫救治。（民眾提供）

    女騎士自撞車道防撞桿後，失控撞向高雄車站外的人行道路緣石，頭、臉部嚴重撕傷送醫救治。（民眾提供）

    民眾昨日在Threads社群平台PO出一段行車記錄器影片，畫面在高雄九如二路與博愛一路口的火車站外，發生一起離奇的騎士自撞車禍，1輛機車行駛於近內線車道又靠近中線，突然連撞路口整排的防撞桿，導致機車失控衝向對向車道，撞上車站前方的人行道路緣石，幸過程未波及其他車輛，而網友看到影片，也驚呆像電玩瑪利歐，幽默回應「他全部金幣都吃到了耶！」

    這起驚險的機車騎士自撞車禍，過程相當離奇，騎士當時行駛在九如二路的內線車道，疑似鬼遮眼一路貼著雙向車道的雙黃線，至博愛一路口時，前方設置整排的防撞桿，但騎士仍未轉向，反而直直撞入刷了整排，最後失控衝向對向車道撞上路緣石後翻車，當時對向車道有多輛汽車行經，但機車正好從縫隙擦身而過，多名網友懷疑是毒駕，但警方獲報到場確認無酒駕、毒駕，疑似騎士身體不適導致。

    三民一分局十全所指出，21日下午近6點獲報此起車禍，經了解，騎士吳女（41歲）駕駛機車沿九如二路向西行駛，疑因身體不適撞擊道路防撞桿致自摔路旁，造成頭部、臉部及腳部嚴重撕裂傷，已送醫治療。經酒測，酒測值均為0，無酒駕情事，隨身物品與車輛內未查獲違禁物品，詳細肇事原因及責任仍待後續交通大隊進一步分析鑑定。

    不過警方查出，吳女為無照駕駛，可處6000元至2萬4000元罰鍰，將一併製單舉發。

    騎士連刷整排車道中間的防撞桿。（民眾提供）

    騎士連刷整排車道中間的防撞桿。（民眾提供）

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